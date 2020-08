Intervista a MORI in occasione dell’uscita del nuovo singolo “Verso il Nulla”

Mori è un musicista di 21 anni. Nasce come batterista e poi sviluppa una passione per il pianoforte, il canto e la composizione. Il suo obbiettivo è riuscire a trasmettere qualcosa alle persone attraverso le sue canzoni. Il suo genere è pop/rock e nel caldo Agosto del 2020 pubblica il suo primo singolo dal titolo “Verso il nulla”. Il singolo è un’anticipazione del suo EP di debutto dal titolo “Pensaci… non troppo” la cui pubblicazione è prevista a Settembre 2020.

Abbiamo scambiato quattro chiacchiere con Mori per conoscerlo meglio.

Ecco la nostra intervista:



1) Da quanto tempo suoni?

Suono da 7 anni,ma ho iniziato a scrivere, cantare e suonare il pianoforte due anni fa. Il mio primo approccio alla musica è stata la batteria.

2) Cosa ne pensi dell’attuale scena indipendente italiana?

Credo che sia valida. Grazie a programmi da home studio c’è molta possibilità di esprimersi e di dare voce a idee buone.

3) Secondo te è possibile vivere di musica nel 2020?

Si senza dubbio. Bisogna trovarsi il proprio pubblico ed essere bravi in quello che si fa.

4) C’è qualche“collega” che stimi particolarmente?

Per via della mia militanza in un gruppo Stoner di Ferrara, gli hemp, conosco molto di più la scena underground Stoner. Del resto conosco tutti i gruppi emergenti della mia città e li stimo molto. Spero di poter apprezzare in situazioni live anche altri musicisti emergenti come me.

5) Progetti futuri?

Live, se la situazione permette e disco!



Ciao e grazie mille!

ASCOLTA IL SINGOLO VERSO IL NULLA

https://bit.ly/3jy3AyJ

GUARDA IL VIDEO

https://youtu.be/VfaqM0VXwN0