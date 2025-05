Intervista a Giorgia Albanese: “Abissi” è il nuovo singolo

Fuori su tutte le piattaforme digitali da venerdì 25 aprile 2025 il nuovo singolo di Giorgia Albanese dal titolo “Abissi”. Giorgia, due estati fa, si trovò in vacanza nella casa dei nonni paterni, in Basilicata. Un giorno decise di sedersi in terrazza ad ammirare il paesaggio e, sentendosi particolarmente ispirata, prese in mano la sua chitarra, iniziando a suonare qualche giro di accordi e a canticchiare il testo. Fu così che nacque “Abissi”. Questa canzone racconta un periodo della vita di Giorgia nel quale si sentiva non compresa, persa e costantemente giudicata, dovendo dimostrare ogni giorno che la musica era la strada giusta per lei. Viveva una vita che non le apparteneva, soprattutto nel mondo del lavoro, svolgendo una professione che non la soddisfaceva appieno e con il passare del tempo la soffocava, spegnendole tutti i sogni. Stava diventando una sorta di robot, oppressa dalla normale routine quotidiana. Attraverso questo singolo, Giorgia vuole trasmettere alle persone di tutte le età che è giusto credere nei propri sogni, anche quando le persone cercano in tutti i modi di ostacolarti. “Abissi” è un singolo di rinascita, ma che non dimentica le sofferenze passate. Il titolo racchiude ciò che ha passato, sentendosi sprofondare negli abissi dell’oceano, ma riuscendo comunque a risalire in superficie come una fenice.

Qual è stato il momento in cui hai capito che era ora di dar vita al tuo progetto musicale?

L’ho capito nel momento in cui mi sentivo pronta e più matura per raccontare i miei vissuti, le mie esperienze a più persone possibili, così da poter aiutare chi era nella mia stessa situazione. È cominciato tutto da un vero e proprio bisogno.

Come senti di essere evoluta da quando hai cominciato a fare musica ad oggi?

Ad oggi mi sento più sicura delle mie capacità e potenzialità, mi sento pronta ad affrontare molti più ostacoli. Sento che ho ancora molta strada da percorrere, ma ogni giorno ricordo a me stessa di guardarsi indietro e vedere tutta la strada che ha percorso per arrivare dov’è adesso. In quel momento capisco che sto seguendo la direzione giusta.

Chi è secondo te l’ascoltatore ideale di “Abissi”?

Il singolo parla di riuscire a realizzare i propri sogni, nonostante le difficoltà che comporta. Secondo me non c’è un vero è proprio ascoltatore ideale di “Abissi”, credo che ognuno se lo possa cucire addosso in base al proprio vissuto. Tutti noi abbiamo dei sogno nel cassetto, grandi o piccoli che siano e chissà magari un giorno ciascuno di noi può aprire quel cassetto e lottare per quel sogno.

Che musica stai ascoltando in questo periodo?

In questo periodo sto ascoltando tanta generi musicali differenti tra loro, mi sto molto appassionando al soul. Continuo ad ascoltare tanti artisti pop, pop/latino e folk sia italiani che stranieri. Poi mi sto affacciando a nuovi generi musicali che mi stanno parecchio entusiasmando, quali: il jazz, blues, R&B.

C’è un artista con cui vorresti condividere il palco?

Mi piacerebbe un giorno poter condividere il palco con Justin Bieber. Sono cresciuta ascoltando la sua musica ed ho imparato tanto grazie ad essa. Sarebbe pazzesco poter dividere il palco con un’artista così completo che ha segnato generazioni. Sarebbe un sogno nel quale non vorrei mai svegliarmi.