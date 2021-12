Intervista a Federica Tallinucci e Alessandro Tolone in occasione dell’uscita “Soli all’Unanimità”

Secondo singolo “SOLI ALL’UNANIMITA’ ” in collaborazione con Federica Tallinucci che interpreta con dolcezza e sensibilità espressiva la traccia.

Il secondo lavoro, che andrà a corredo dell’Ep “EFFIMERO”, è fruibile anch’esso come il precedente da un video girato in primavera al Parco nord di Milano.

La traccia, scritta e incisa come le precedenti da Alessandro Tolone, in stile pop commerciale si identifica nel sottoinsieme della musica leggera italiana.

Abbiamo fatto quattro chiacchiere con Alessandro e Federica per farci raccontare qualcosa in più di quest’avventura!

Ecco la nostra intervista:



1) Da quanto tempo suoni?

Canto da 10 anni, inizialmente a livello amatoriale, da 3 anni ho intrapreso un corso professionale presso una scuola civica che mi permetterà di ottenere un diploma.

2) Cosa ne pensi dell’attuale scena indipendente italiana?

Come sempre variegata e ricca di novità, bisogna avere la costanza di cercare e di sicuro si può trovare il capolavoro. La rete ci viene in aiuto nel senso che possiamo trovare qualsiasi cosa ma risulta difficile scremate tutto e selezionare secondo i propri gusti. Ultimamente con le nuove tecnologie tutti sono in grado di fare musica nel bene e nel male …

3) Secondo te è possibile vivere di musica nel 2022?

Penso sia molto difficile vivere di musica oggi, tranne per i pochi che riescono a raggiungere molti ascoltatori, con qualche giusta spintarella magari…

4) C’è qualche“collega” che stimi particolarmente?

“Collega” lo mettiamo tra virgolette! … certo stimo la scena pop/rock italiana che è proprio il genere che vado a cantare. La musica leggera italiana ed estera e le grandi voci a cui mi ispiro e spero,un giorno, di raggiungere.

5) Progetti futuri?

A breve conseguirò il diploma in canto, ho in mente collaborazioni col Alessandro e altre persone in modo da avere sempre più materiale valido ed esperienza. In ogni caso i progetti futuri ruotano attorno alle inevitabili e sincere emozioni che la musica mi offre.

ASCOLTA SOLI ALL’UNANIMITÀ

https://songwhip.com/alessandrotolone/soli-allunanimita



GUARDA IL VIDEO

https://youtu.be/2jypyEUn8-4



CREDITS:

PRODUZIONE 2021 A CURA DI: ALESSANDRO TOLONE.

MUSICHE E TESTI DI: ALESSANDRO TOLONE

INTERPRETAZIONE: FEDERICA TALLINUCCI

INCISIONI, MIX, MASTERING A CURA DI: ALESSANDRO TOLONE.

2021 ALL RIGHTS RESERVED