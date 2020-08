Intervista a Aur3lio & Yusuf Norris in occasione del loro nuovo singolo Malibu

Gli Aur3lio & Yusuf Norris sono un duo musicale composto da Aur3lio produttore musicale e Yusuf Norris rapper/produttore. Aur3lio, dj e amante della musica edm, incontra Yusuf Norris, rapper e compositore musicale, producono un brano deep/electro house dal titolo “Malibu”. Il testo tratta temi sociali attuali tra ragazzi e parte di un’esperienza personale vissuta dal rapper che, innamorato di una ragazza, decide di confidarsi ad un suo amico dal quale scopre che anche lui ne è innamorato. Il brano è online su tutti gli stores ufficiali.

Abbiamo fatto quattro con Aur3lio & Yusuf Norris.



Ecco la nostra intervista:



– Ciao ragazzi, da quanto tempo suonate insieme?

Ciao! Produciamo insieme da quasi 1 anno. Il nostro primo brano è stato “Malibu” ma siamo già al lavoro sul nuovo brano!



– Come siete diventati un Duo?

Aur3lio: “Noi eravamo già amici, da prima che nascesse il duo. Un giorno al bar, Yusuf fece sentire al tavolo dei nostri amici, attraverso il suo telefono, un brano. Ascoltandolo, mi piacque un sacco la voce del cantante. Solo poco dopo, scoprii che la voce era di Yusuf. Così, senza pensarci due volte, gli inviai un mio progetto per lavorarci su. Dopo 1 anno di lavori, alla fine è nata “Malibu”

– Cosa pensate dell’attuale scena musicale italiana?

Aur3lio: “Credo che ci siano in giro dei grandi e talentuosi produttori che sfornano sempre dei bei brani. Tuttavia ho notato questa cosa di riproporre melodie degli anni 80/90 da parte dei principali produttori italiani per il quale io mi trovo un po’ in disaccordo. Sono per caso finite le idee originali?”

Yusuf: “E’ un mercato molto saturo dove ogni giorno nascono nuovi artisti ed oggi, più che mai, secondo me, è difficile venire a galla, nonostante oggi ci siano decine di strumenti per diffondere la propria musica. Ma forse proprio perché siamo tanti artisti, oggi emergere è davvero difficile.”

– C’è qualche band simile a voi in giro che vi va di segnalare?

Consiglieremmo di ascoltare gli artisti della Kalabria Records, Doctor Keos, DJ Squalus, Lo Scomodo, Mozz, Syrious, Dasco, 6vme, 303crew, Xent. Sono tutti dei bravissimi artisti, chi con qualche anno di esperienza in più, chi in meno, ma è innegabile che tutti abbiano un buon potenziale!

– Ci sono band “colleghe” che stimate particolarmente?

Yusuf: “Si, io lavoro con alcuni rapper/producer della mia zona che stimo particolarmente, come ad esempio Dusty, TK, Chris il Maestrov e Manuelyto”

Aur3lio: “Li conosco anche io e, seppur non sia appassionato della musica Trap, non posso dire che non siano bravi in ciò che fanno!”

– Progetti futuri?

Al momento stiamo facendo un passo alla volta. Non andiamo troppo avanti con la testa, altrimenti non ci concentriamo al meglio sulla singola meta. Al momento stiamo lavorando ad un nuovo brano, sullo stesso stile di “Malibu”. Sarà molto più energico e più aggressivo!



ASCOLTA MALIBU

https://bit.ly/3ggf0oI