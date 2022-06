“Insania”, il secondo singolo dei SIRIANA

E’ disponibile dal 3 giugno su tutte le maggiori piattaforme musicali online il singolo “INSANIA” dei Siriana, secondo estratto dell’album “NEORAMA”, prodotto da Pierpaolo Capovilla, ex leader de “Il Teatro degli orrori”, e dal disco d’oro del 2021 Manuel Fusaroli, corredato dal consueto videoclip ufficiale, che vede la regia del frontman e attore Marcello Maietta e di Sofia Alberghini.

Siriana è il nuovo progetto musicale dell’attore italiano Marcello Maietta (voce e chitarra), Michele Tomasini (chitarre e cori) ed Elia Martina (basso e sinth).

Un groove pop rock contraddistingue il singolo, con riff serrati di chitarra e batteria, che vuole essere un vero e proprio inno alla vita, alla voglia di farcela sempre e comunque, all’inclusività e al combattere la disabilità.

Il video vede protagonista, come il precedente, l’attore italiano Maurizio Corrado, nel ruolo di un padre amorevole che si prende cura della figlia (interpretata dall’attrice italiana Giulia Faggiotto), da tempo isolata a causa di una malattia invalidante.

Un padre che si ritrova ad affrontare insieme alla figlia una battaglia contro l’emarginazione, contro il tempo, con la paura di doversi salutare per l’ultima volta senza aver prima vissuto insieme ogni attimo possibile.Il padre, tentando di regalare alla figlia attimi di gioia e spensieratezza, invita i suoi amici, ma si scontra con la superficialità dei coetanei che la trattano da “diversa”, da malata. La più grande battaglia del padre, infatti, è trovare un modo per far sentire sua figlia ancora amata incondizionatamente e accettata, perché l’unica diversità che la contraddistingue dai suoi coetanei è la consapevolezza e l’accettazione della sua insicurezza.

Il videoclip di “INSANIA”, come il precedente d’esordio “SEMPRE AL LIMITE”, vuole essere una forma di protesta e denuncia della superficialità, del materialismo e dell’emarginazione in una società che troppo spesso dimentica il significato più profondo della parola amare.

Comunemente si innalzano barriere nei confronti delle diversità, delle disabilità, che vengono considerate un vero e proprio handicap per paura, per incapacità di relazionarsi con gli altri, non riuscendo a comprendere che c’è un unico comune denominatore: l’ascolto e la condivisione delle differenze che ci caratterizzano, e allo stesso tempo accomunano.

La canzone incoraggia gli ascoltatori a trovare sempre la forza di essere sé stessi in ogni situazione, nonostante la paura, la rabbia che si genera nel sentirsi incompresi, perché considerati “diversi”.

I Siriana per la promozione dei primi due singoli e dell’album NEORAMA, in uscita in autunno, saranno live il 18 giugno al Birrovia di Cuneo, il 19 giugno a I Bevitore Longevi di Forlimpopoli, il 20 agosto saranno gli opening act a Ferrara del concerto di “Pierpaolo Capovilla e i cattivi maestri” e il 30 settembre, 1 e 2 ottobre saranno a Faenza per il Festival del MEI – Meeting degli Indipendenti.

Questo il link Spotify per ascoltare INSANIA:

https://open.spotify.com/album/4wmZ2mxfVzLBTAtrSEuyIM

Questo il link Youtube del videoclip: https://youtu.be/FRYhWuEjSGA

Official Pages SIRIANA:

Instagram: @siriana_official

Facebook: @sirianaofficial

YouTube: @sirianaofficial