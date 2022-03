INFLUIRE, il nuovo emozionante EP di Weid

INFLUIRE è il nuovo EP di Weid con l’etichetta discografica TRB rec di Andrea Tognassi – Music Publishing.

Quattro brani composti durante la quarantena, che condividono tutti uno stato di malinconia e di indefinito, scaturito dalla solitudine provata durante la pandemia.

L’unica traccia che pare distinguersi è Bloom, per un ritmo più calzante e che rappresenta un’espressione di rinascita personale.

La scelta del titolo ha un duplice significato, molto importante per Weid.

Influire come ad implicare l’esercitare una determinata influenza – per cui l’artista confida che i propri brani possano effettivamente trasmettere emozioni all’ascoltatore –

ma influire anche inteso come scorrere dentro. Questi quattro brani sono tutti, infatti, la rappresentazione concreta di fiumi di emozioni, che hanno travolto l’artista in questi ultimi anni.

In un momento di solitudine quasi totale, come quello appena trascorso da ognuno di noi a seguito della pandemia, l’unico rifugio possibile è dialogare con se stessi; confrontandosi ed analizzandosi da dentro, senza che qualcun’altro lo faccia per noi.

Questo EP è una forma di analisi interiore ed una presa di coscienza della propria identità.

Simone Maritano, in arte , in arte Weid è un giovane cantautore classe ‘99 della provincia di Torino. Da sempre appassionato alla musica, in adolescenza si concentra principalmente sul genere rap, per poi arrivare al pop in età più matura, iniziando a studiare canto e pianoforte.