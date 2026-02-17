Indie Dog pubblicano il nuovo singolo “Vacillate”

I pazzi dell’alt-rock sudafricano Indie Dog tornano con il nuovo singolo “Vacillate”, costruito su una sezione ritmica densa e groovy e su chitarre taglienti, ricche di riff. Il brano si muove con decisione verso il funk rock, senza perdere la grinta alt-rock che caratterizza la band.

Negli ultimi mesi gli Indie Dog hanno mantenuto un’attività costante tra concerti e nuove uscite, restando sempre presenti invece di sparire tra un singolo e l’altro. “Vacillate” nasce proprio da questo slancio, arrivando in un momento in cui sia il loro sound sia il pubblico stanno crescendo in modo naturale. Con nuovi brani, live e tour già in programma, il 2026 si apre a pieno regime.

Il loro alt-rock elettrizzante combina classic rock anni ’70, grunge anni ’90, funk rock e indie moderno.

La voce di Seb, il basso pulsante di Yak, le linee melodiche chitarristiche di Steve e la ritmica di Dylan danno forma a un suono solido, radicato ma proiettato in avanti.

La loro musica ha un intento preciso: ogni verso e ogni groove sono collocati con cura per colpire l’ascoltatore. L’energia dal vivo non si limita a farsi sentire, si avverte fisicamente. Brani recenti come “Destination” e “Muffin Top”, insieme all’album acclamato dalla critica “Theory of Emotion”, continuano a crescere su radio e piattaforme digitali.

Video del brano Vacillate