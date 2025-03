“Incredibile”, il nuovo singolo di Rico, disponibile su piattaforme digitali, per Indieffusione.

Il brano, che fonde pop e hip-hop, è una dedica dell’artista al suo io più giovane e trasmette un messaggio potente: le difficoltà non rappresentano la fine, ma possono essere l’inizio di qualcosa di più grande. La produzione musicale, caratterizzata da un sound fresco e coinvolgente, esalta il tema della crescita personale e della determinazione.

Video del brano Incredibile

RICO – BIOGRAFIA ARTISTICA

Riccardo Barbato, in arte Rico, inizia il suo percorso musicale nel 2019, scrivendo e registrando i primi brani dalle sonorità hip-hop/rap. Nello stesso anno avvia una collaborazione con l’etichetta torinese RKH, con cui pubblica il singolo “La vita in un film”, seguito dall’EP “Ermes”. Nel tempo, il suo stile si evolve avvicinandosi sempre più al pop, pur mantenendo radici hip-hop.

Dal 2019 partecipa a diversi concorsi musicali, tra cui The Get Down Contest, Note Pulite Festival, Tour Music Fest e NY Canta, conquistando il primo premio alla tappa milanese di Promuovi la tua musica, esibendosi davanti al direttore artistico di Radio Italia, Antonio Vandoni.

Tra il 2020 e il 2023 pubblica un EP, un album e cinque singoli, collaborando con Riky nel brano “Mamacita”. Nel frattempo, affina la sua scrittura grazie a corsi di songwriting, tra cui quello tenuto da Mario Fanizzi, autore per artisti del calibro di Annalisa e Arisa.

Tra il 2019 e il 2021, insieme al produttore Marco Strega e alla vocal coach Simon Papa, pubblica il suo primo album “I sogni non sono morti”, anticipato dai singoli “Sai che c’è” e “Patto d’amore”.

Nel 2022 avvia una collaborazione con Ivano Vartuli (Beky) del Backup Studio, pubblicando diversi singoli, tra cui “Chi l’ha inventato l’amore”, “Mesi e anni”, “Sembra folle”, “Attacco difesa” e “Intermittente”.

Il 30 giugno 2023 esce il singolo “Mi sta stretto” per Indieffusione, con la quale pubblica anche “Incredibile” (marzo 2025).