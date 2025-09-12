“Incontri Jazz” al Centro Storico di NAPOLI continua dal 19 settembre

di
Orlando Battipaglia
-
incontri jazz

Rassegna INCONTRI JAZZ a cura di Giulio Martino.

A partire dal 19 settembre 2025, prosegue la rassegna Incontri Jazz, un progetto dedicato alla scoperta e valorizzazione della cultura jazzistica.
Gli appuntamenti si terranno presso l’Antico Refettorio del Monastero delle Trentatré (via Armanni 16, nel cuore dell’Anticaglia).

Venerdì 19 settembre 2025

1959: l’anno che ha cambiato il jazz
Musiche di Miles Davis, John Coltrane, Charles Mingus, Dave Brubeck, Ornette Coleman.

Con:

  • Francesco del Gaudio – tromba
  • Mario Castellano – pianoforte
  • André Ferreira – contrabbasso

  • Domenico Iavazzo – batteria

Sabato 27 settembre 2025

Round Midnight
Omaggio a Bud Powell e Lester Young.
Racconti e musiche ispirati a uno dei film più belli dedicati al jazz.

Con Gabriella Romano – voce; Luigi Lombardi – pianoforte; Antonio Mauriello – contrabbasso; Elisabetta Saviano – batteria

Sabato 4 ottobre 2025

Jazz & Bossa Nova
“La voglia, la pazzia, l’incoscienza, l’allegria.”
Una rilettura di celebri brani brasiliani firmati da grandi maestri come Antonio Carlos Jobim, Vinicius de Moraes e Chico Buarque.

Con:

  • Raffaella Vasaturo – voce; Alina Aiello – voce; Sofia Amato – voce; Carlo Lomanto – chitarra e voce; Emilio Pietropaolo – batteria; Robertinho Bastos – percussioni

Informazioni e biglietti:

L’inizio dei concerti è fissato per le ore 20:30.

Ogni evento sarà anticipato da un calice di vino e uno stuzzichino di benvenuto nelle Antiche Cantine del monastero.

Il costo del biglietto intero è di 15 euro.

Il contributo per i possessori della tessera Sostenitori L’Atrio delle Trentatré onlus è di 10 euro; per gli studenti del conservatorio € 5

Ulteriori informazioni possono essere richieste a:

328-6690842
latriodelletrentatre@gmail.com