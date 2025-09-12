“Incontri Jazz” al Centro Storico di NAPOLI continua dal 19 settembre

Rassegna INCONTRI JAZZ a cura di Giulio Martino.
A partire dal 19 settembre 2025, prosegue la rassegna Incontri Jazz, un progetto dedicato alla scoperta e valorizzazione della cultura jazzistica.
Gli appuntamenti si terranno presso l’Antico Refettorio del Monastero delle Trentatré (via Armanni 16, nel cuore dell’Anticaglia).
Venerdì 19 settembre 2025
1959: l’anno che ha cambiato il jazz
Musiche di Miles Davis, John Coltrane, Charles Mingus, Dave Brubeck, Ornette Coleman.
Con:
- Francesco del Gaudio – tromba
- Mario Castellano – pianoforte
- André Ferreira – contrabbasso
-
Domenico Iavazzo – batteria
Sabato 27 settembre 2025
Round Midnight
Omaggio a Bud Powell e Lester Young.
Racconti e musiche ispirati a uno dei film più belli dedicati al jazz.
Con Gabriella Romano – voce; Luigi Lombardi – pianoforte; Antonio Mauriello – contrabbasso; Elisabetta Saviano – batteria
Sabato 4 ottobre 2025
Jazz & Bossa Nova
“La voglia, la pazzia, l’incoscienza, l’allegria.”
Una rilettura di celebri brani brasiliani firmati da grandi maestri come Antonio Carlos Jobim, Vinicius de Moraes e Chico Buarque.
Con:
- Raffaella Vasaturo – voce; Alina Aiello – voce; Sofia Amato – voce; Carlo Lomanto – chitarra e voce; Emilio Pietropaolo – batteria; Robertinho Bastos – percussioni
Informazioni e biglietti:
L’inizio dei concerti è fissato per le ore 20:30.
Ogni evento sarà anticipato da un calice di vino e uno stuzzichino di benvenuto nelle Antiche Cantine del monastero.
Il costo del biglietto intero è di 15 euro.
Il contributo per i possessori della tessera Sostenitori L’Atrio delle Trentatré onlus è di 10 euro; per gli studenti del conservatorio € 5
Ulteriori informazioni possono essere richieste a:
328-6690842
latriodelletrentatre@gmail.com