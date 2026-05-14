Incontri jazz a a Napoli dal 16 maggio al 13 giugno (Monastero delle Trentatrè)

INCONTRI JAZZ 2026 è un appuntamento ormai consolidato per gli appassionati e per chi desidera avvicinarsi alla grande musica jazz. Ogni serata è molto più di un concerto: un viaggio nella storia del jazz accompagnato da racconti, brevi introduzioni e materiali audiovisivi che guidano il pubblico alla scoperta di artisti, epoche e linguaggi musicali. La rassegna è stata curata da Giulio Martino in collaborazione con l’Associazione L’Atrio delle Trentatrè e Dissonanzen.

Il programma prevede:

– sabato 16 maggio – La fisarmonica nel jazz. Un concerto dedicato all’evoluzione della fisarmonica nel jazz attraverso quattro grandi tradizioni musicali. Dall’Italia di Gorni Kramer, alla Francia di Richard Galliano, all’Argentina di Astor Piazzolla ed al Brasile di Hermeto Pascoal. Un itinerario sonoro che mostra come questo strumento abbia saputo dialogare con swing, tango nuevo, improvvisazione e musica popolare, diventando protagonista di una raffinata ricerca musicale. Sul palco:

Rocco Zaccagnino , fisarmonica e accordina

, fisarmonica e accordina André Ferreira , contrabbasso

, contrabbasso Cristiano De Pascale, batteria

Con la partecipazione speciale di Martina Lombardi alla voce.

– sabato 30 maggio – 1959: l’anno che ha cambiato il jazz. Considerato da molti critici e musicisti l’anno più creativo e rivoluzionario del jazz moderno, il 1959 ha visto nascere album destinati a cambiare per sempre il linguaggio musicale. Da Kind of Blue di Miles Davis a Giant Steps di John Coltrane, da Time Out di Dave Brubeck a Mingus Ah Um di Charles Mingus, fino alle innovazioni di Ornette Coleman e Horace Silver, il concerto ripercorre le registrazioni che hanno segnato una svolta decisiva nella storia del jazz. Sul palco:

Francesco Del Gaudio , tromba

, tromba Mario Castellano , pianoforte

, pianoforte Matteo Errico , basso elettrico

, basso elettrico Emilio Pietropaolo, batteria

Un omaggio alle sonorità e alle visioni che hanno ridefinito il jazz contemporaneo.

– sabato 13 giugno – Round Midnight. Una serata ispirata a uno dei film più intensi e poetici mai dedicati al jazz. Ispirato alle figure leggendarie di Bud Powell e Lester Young, Round Midnight racconta la vita di un musicista segnato dalla solitudine, dalla notte e dalla continua ricerca della bellezza attraverso la musica. Racconti e musiche accompagneranno il pubblico dentro l’atmosfera della pellicola, restituendo tutta la fragilità e la grandezza dell’universo jazzistico. Sul palco:

Luigi Lombardi , pianoforte

, pianoforte Alessandro Vai , contrabbasso

, contrabbasso Marco Gagliano, batteria

Con gli ospiti Sara Nannini, voce e Fabrizio Di Vaio, tromba.

Informazioni sull’evento Incontri Jazz.

Località: Sala Maria Lorenza Longo – Complesso monastico delle Trentatré.

– via Armanni 16, Napoli.

Tutti gli appuntamenti iniziano alle ore 20.30 e prima dei concerti il pubblico sarà accolto nelle antiche cantine del complesso con un momento conviviale: un calice di vino e uno stuzzichino di benvenuto, in un’atmosfera intima e raffinata.

Biglietti:

Intero: 15 €

Ridotto: 12 € per i possessori della tessera Sostenitori de L’Atrio delle Trentatré ODV

Speciale studenti del Conservatorio: 5 €

Info e prenotazioni:

tel: 328 6690842

e-mail: latriodelletrentatre@gmail.com