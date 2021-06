Incompleto pubblica il singolo Film in attesa del disco ufficiale

Dopo i numerosi singoli del 2020 e dopo il successo di “Amore in Playback” che nel 2021 lo aveva portato ad avere numerosi riconoscimenti su magazine di settore, Incompleto, artista Indie di Torino, annuncia ufficialmente l’uscita del suo primo progetto solista previsto per Settembre, pubblicando sugli store digitali il nuovo brano “Film“.

Il singolo, che si troverà anche all’interno dell’Ep, è una classica ballata indie dal sapore dolce e triste. Il brano parla di una storia d’amore non finita bene, che non ha avuto il lietofine, come spesso invece accade nei film, soprattutto in quelli d’amore.

Giocando sul parallelismo “film” e “storia d’amore”, Incompleto usa un lnguaggio diretto e semplice, tipico dell’Indie, dando vita a un brano estremamente accattivante e malinconico. Lui stesso racconta: “Le giornate sembrano vuote, abituati alla condivisione di molti momenti e attività con un’altra persona. Perciò si instaura un senso di mancanza, di solitudine. Sembra quasi di sentire la presenza di un fantasma che accanto a noi fa le cose che prima si facevano insieme. Insomma, non è un film.”

“Film” è un brano-sfogo. La rabbia e la delusione emergono dal ritornello che, per la sua empatia, è in grado di coinvolgere l’ascoltatore. Incompleto è un artista “millennial”. Compositore dei suoi brani, ha le skills per accattivare e sorprendere.