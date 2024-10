Inaugurazione al Teatro Acacia per PIANO CITY NAPOLI 2024 il 17 ottobre

AL VIA PIANO CITY NAPOLI 2024 – X EDIZIONE

17-20 ottobre 2024

Inaugurazione al Teatro Acacia con il concerto “Otto pianoforti a teatro” prima assoluta a cura di Patrizio Marrone

La decima edizione di Piano City Napoli prende il via giovedì 17 ottobre alle ore 21 al Teatro Acacia con “8 pianoforti a Teatro”. Un’apertura diversa dagli scorsi anni. Per la prima volta, infatti, il concerto inaugurale, dopo i grandi spazi all’aperto di Piazza del Plebiscito e Bagnoli, si terrà al chiuso, al Teatro Acacia, nel cuore del quartiere Vomero. Ad aprire il primo appuntamento sarà Alberto Iovene, vincitore del concorso “Una musica per Piano City Napoli 2024”, con il brano “Vicoli”. A seguire si esibirà la formazione pianistica composta da Lorenzo Corrado, Valentina Donato, Patrizio Marrone, Alfredo Giordano Orsini, Marco Palumbo, Shana Perrella, Ugo Ruocco, Massimo Tomei, diretta da Mariano Patti e Giuseppe Galiano, che proporrà in esclusiva musiche del grande repertorio: Antonio Vivaldi, Johann Strauss, Gioachino Rossini, e una fantasia delle più belle melodie napoletane.

Un programma unico nel suo genere pensato dal compositore Patrizio Marrone per questa formazione e dedicato al pubblico di Napoli.

Il programma nel dettaglio prevede di Antonio Vivaldi da Le quattro stagioni Primavera e Inverno (I movimento) nella trascrizione di Lorenzo Corrado; di Johann Strauss Sul bel Danubio blu, nella trascrizione di Ugo Ruocco; di Gioachino Rossini La gazza ladra (ouverture) trascrizione di Lorenzo Corrado e, infine, il brano composto ad hoc da ERMES (Alfredo Giordano Orsini) Piano Napoli Medley: Fantasia su canzoni popolari napoletane.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

La manifestazione durerà fino al 20 ottobre e quest’anno sono previsti grandi numeri: oltre 300 pianisti, 100 eventi pubblici, 20 location, 30 House Concert. Un traguardo importante quello della X edizione, che ancora una volta è promossa e finanziata dal Comune di Napoli nell’ambito di Napoli Città della Musica e organizzata dall’Associazione Napolipiano.

L’iniziativa, ideata da Andreas Kern (che sarà a Napoli), è unica nel suo genere perché dedicata interamente alla celebrazione di un solo strumento, il pianoforte, declinato in tutte le sue possibili interpretazioni: classica, jazz, pop, contemporanea, rock, improvvisazione, musica napoletana e nuove produzioni.

La direzione artistica è affidata al pianista Dario Candela che, anche quest’anno, ha ascoltato centinaia di pianisti e selezionato un nutrito gruppo di artisti.

Per il jazz, Piano City Napoli si avvale della consulenza di Alberto Bruno e Ornella Falco dell’associazione Live Tones.

Informazioni dettagliate e prenotazioni su www.pianocitynapoli.it