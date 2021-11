In uscita tra pochi giorni il video di “Nonostante le parole”, ultimo successo di Andrea Lombardo

Andrea Lombardo si racconta in una videointervista in esclusiva per FSC Music Press annunciando l’imminente uscita del video del suo ultimo singolo

Diciannove anni e già una maturità da artista affermato, questa l’impressione che Andrea Lombardo riesce a trasmettere con la sua musica e le sue sonorità accattivanti. Un talento emergente, ma con già dietro di sé tantissima esperienza e la voglia di arrivare in alto di chi vuole fare di tutto per raggiungere il suo sogno.

Nelle sue canzoni c’è tutto il suo trascorso e un bagaglio di esperienza impressionante vista la giovane età, sia nei testi che nelle musiche estremamente brillanti ed eclettiche.

Gli anni formativi e i primi singoli

Andrea nasce a Catanzaro, in un contesto familiare di musicisti che sa come incanalare e sostenere il suo talento. Una preparazione dovuta alla conoscenza e allo studio del violino, della chitarra e del pianoforte, appresi al liceo musicale e anche grazie alla fortuna di aver trovato i giusti insegnanti. Nascono anche così le prime collaborazioni con la sorella Anna, con cui ha duettato nei brani “Insieme” e “Happier”. E quel che lo affascina è il fare musica a 360°; si occupa di tutto, dai testi alle musiche, fino alle produzioni delle basi (i suoi lavori si possono ascoltare nelle piattaforme Youtube e Spotify).

“Nonostante le parole” come uno step importante per il prosieguo della carriera

Il 17 novembre è uscito l’ultimo singolo di Andrea Lombardo. Un lavoro, primo in carriera, realizzato in collaborazione con la casa discografica di Roma Radar Label. Per il cantante un’esperienza stimolante, un percorso affascinante che sta affrontando con grandissimo entusiasmo.

“Canto da sempre, ma fino a qualche anno fa non ho mai pensato che questo potesse essere il mio futuro. Adesso, invece, ho capito che effettivamente è ciò che voglio fare” spiega Andrea: “La collaborazione con Radar Label è un motivo di orgoglio e un’occasione irripetibile per me: lavorare a 4 mani con Alberto (Lattanzi, direttore della casa discografica) è estremamente stimolante e sono sicuro che mi permetterà di spiccare il volo e di raggiungere dei traguardi che neanche mi sognavo agli inizi“.

È in uscita il video del singolo “Nonostante le parole”, disponibile sul canale YouTube di Radar Label a partire dal 1° dicembre.

Qui di seguito potete ascoltare l’integrale dell’intervista video realizzata sul canale YouTube di Radar Label