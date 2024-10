In “Sboccia l’amore” gli SkaBomber ironizzano sul caso d’attualità del momento…

“Sboccia l’amore” è il nuovo singolo del gruppo milanese SkaBomber, formato da Luca Specchio (voce e sassofono), Domenico Santoro (tastiere), Alberto Tita Gallo (batteria), Taco (basso) e Giorgio Giommi (chitarra).

Come spiega la band, il brano è ispirato alla vicenda di attualità che ha occupato tutte le testate giornalistiche italiane in quest’ultimo periodo:

“Come band abbiamo preso davvero a cuore questa grande storia d’amore italiana, la più discussa del 2024. Nonostante le varie interviste delle due persone coinvolte, gli articoli di opinione e di indagine, nessuno finora aveva ancora spiegato il conflitto che ha vissuto il protagonista maschile di questa vicenda e noi abbiamo deciso di farlo con un brano pieno di ironia. Il titolo del pezzo, ‘Sboccia l’amore’, e il ritornello – ‘Ci vediamo a Times Square’ – lasciano intendere bene a chi ci riferiamo…“.

Per dare al brano un suono che ben si sposasse con il testo, gli SkaBomber hanno creato un arrangiamento che rievoca il lovers rock, sottogenere del reggae caratterizzato da atmosfere e melodie sentimentali.

SKABOMBER: LA BIO

Gli SkaBomber nascono a Milano a dicembre del 2016 dall’idea di Luca Specchio (già sassofonista di Matrioska, Vallanzaska e Black Beat Movement) di formare un trio ska con un tastierista, Domenico Santoro (Vallanzaska, Le Teste), e un batterista, Alberto Tita Gallo (Junior Sprea & The Seniors live band).

Il primo obiettivo del trio è di rivisitare brani storici della musica italiana e straniera in stile ska con l’aggiunta di parti elettroniche. Proseguendo in questa missione, gli SkaBomber iniziano ad ampliare il loro repertorio proponendo una selezione di brani originali che, a marzo del 2020, confluiscono nel primo EP della band, “Suono Illegal”, in cui figurano vari ospiti tra cui i Punkreas.

Da qui in avanti i tre, passati gli anni della pandemia, iniziano prima a suonare regolarmente dal vivo e poi riprendono il loro lavoro su brani inediti. Nel 2024 la formazione della band si amplia con l’ingresso di Taco (Elton Nava, Vallanzaska, Ruggero de I Timidi) al basso e Giorgio Giommi alla chitarra.

Poco dopo il gruppo pubblica il singolo “Bla Bla Bla”, che parla dell’approssimazione di certi media, in particolare di chi diffonde fake news. Il pezzo precede di pochi mesi l’uscita di “Sboccia l’amore”.