In “Non volo mai” di Randolph Carter il sogno si ferma a terra

“Non volo mai” è il secondo singolo ufficiale di Randolph Carter, cantautore diciannovenne originario della provincia di Napoli. Il brano si costruisce su un contrasto netto tra due piani: da un lato le figure fantastiche che attraversano le strofe, marinai, bambini con l’aquilone, ballerine che volteggiano sulle comete; dall’altro la fisicità quotidiana del protagonista, un muratore che porta sulle spalle quarant’anni e una famiglia. Quando alza gli occhi al cielo, canta l’autore, non vede più magia ma solo un vecchio sogno ammuffito senza colore, verso che sintetizza con efficacia il tema portante del pezzo. Dal punto di vista compositivo, la scelta di affidare gran parte del peso emotivo alla voce e al testo, con un accompagnamento strumentale che resta sullo sfondo, sottolinea la centralità della parola cantata rispetto all’apparato sonoro complessivo. La metafora dell’airone, ripresa nel ritornello, resta l’elemento più riuscito del brano: un’immagine capace di condensare in poche parole il senso di un’esistenza sospesa, mai davvero spiccata verso l’alto. Randolph Carter mostra già una padronanza testuale non scontata per un esordiente, capace di alternare linguaggio concreto e immaginifico senza perdere equilibrio. L’insieme restituisce un brano coerente, scritto con cura, che si affida più al contenuto che all’effetto sonoro per lasciare il segno. Un biglietto da visita convincente per un percorso artistico ancora agli inizi, ma già capace di una scrittura personale riconoscibile. La progressione armonica, pur nella sua semplicità, sostiene efficacemente il crescendo emotivo delle strofe, portando naturalmente al ritornello senza soluzioni di continuità forzate. Randolph Carter, che sta muovendo i primi passi nel panorama discografico nazionale, conferma qui una sensibilità già orientata verso un cantautorato di sostanza.