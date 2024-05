“Impostore” è il nuovo singolo di Scaleno

Fuori da venerdì 26 aprile 2024 il nuovo singolo di Scaleno dal titolo “Impostore” . Il brano parla di sua maestà la sindrome dell’impostore, ovviamente: quel disagio che ci porta a non essere tranquilli nemmeno quando abbiamo tutto quello che ci serve, che ci fa sentire di non meritare quanto di buono facciamo e la bellezza che c’è intorno a noi. Un pezzo inevitabilmente ritmato, forte, con un testo veloce e diretto.

BIO:

Scaleno nasce in Brianza trent’anni fa. Dopo aver suonato e scritto per anni canzoni in inglese, decide di passare all’italiano per dire in modo più efficace ciò che ritiene necessario. I suoi testi raccontano le zone grigie dove il nostro essere individui si incontra con la società: insicurezze, lavoro, tossicità, amicizia, amore. In tutte queste cose cerca di fare ordine in cose storte e imperfette, proprio come i triangoli scaleni da cui prende il nome.

Nel 2022, con Luca Cotroneo alla chitarra e Davide Vaglia alla batteria, fonda un trio per scrivere, registrare e portare in giro le proprie canzoni. Quando si suona in tre c’è spazio per liberare le energie musicali di tutti, ma bisogna essere molto affiatati, conoscersi come dei vecchi compagni di classe.

La sua musica si basa su ritmi movimentati, aperture di riflessione e un po’ di leggerezza combattiva, tra il cantautorato indipendente e il rock. A marzo 2024 esce “Crescere”, il primo lavoro ad essere pubblicato ufficialmente. “Impostore” è il suo nuovo singolo.

https://www.instagram.com/scaleno.3/

https://www.youtube.com/@scaleno259