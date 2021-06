“IMPERFETTI” è il nuovo singolo di ALE ANGUISSOLA

È disponibile in radio e in digitale “Imperfetti” (Ma-Và Music Label), il nuovo singolo del cantautore e polistrumentista cremonese Ale Anguissola (https://smarturl.it/aaimperfetti).

Brano dal sound accattivante ed estivo, che rimanda al pop più raffinato dei primi anni ’80, “Imperfetti” vede la partecipazione di un team di musicisti blasonati del panorama nazionale e internazionale.

Al nome di Danilo Ballo, che ha curato gli arrangiamenti della canzone, si affiancano quelli di Jubileu Filho (chitarre), Lenny Castro dei TOTO (percussioni), Jerry Popolo (sax), Alessandro Tedesco (trombone), Gianfranco Campagnoli (tromba) e Claudio Sannoner (basso).

“Imperfetti” è una celebrazione delle donne giocata ironicamente sull’imperfezione maschile. Il testo, tuttavia, mette in luce anche alcuni aspetti ingannevoli dell’universo femminile:

«La bellezza femminile è un arma a doppia taglio, che può nascondere insidie– spiega Ale Anguissola- ma alla fine, nel rapporto tra uomo e donna prevale la nostra natura primitiva, ed è bello abbandonarsi al gioco dell’amore come ad un “groove” irresistibile».

Il videoclip di “Imperfetti” è stato realizzato da Alex Belli, volto noto del piccolo schermo. Le riprese sono state effettuate tra le vie di Milano e immortalano Ale Anguissola insieme all’avvenente attrice venezuelana Delia Duran.

Bio

Ale Anguissola, all’anagrafe Alessandro Anguissola d’Altoè, nasce a Cremona nel 1965. Dopo gli studi classici si laurea in economia in Italia e successivamente consegue una laurea in marketing negli Stati Uniti. Coltiva da sempre una passione profonda per la musica e suona il pianoforte, la chitarra e il sassofono.

Nel 2004 pubblica il primo album “Morena de Bahia” e nel 2016 esce l’EP Morena (feat. get far Fargetta), seguito dal singolo Mulata (feat. Ana Flora).

Tra il 2020 e l’inizio del 2021, Ale si dedica intensamente alla scrittura e pubblica i singoli Penso che ti penso (feat. Ana Flora), Il 9 e il 6 (feat. Ana Flora), Ora si corre, Tanta roba, Che sarà, In punta di piedi e Imperfetti.

Viaggiatore assiduo, per lavoro e per passione, Ale Anguissola è un artista poliedrico alla ricerca costante di nuovi orizzonti da scoprire. In lui convivono il cantautorato italiano e le influenze stilistiche attinte nei suoi viaggi intorno al mondo, con un occhio di riguardo per la tradizione musicale brasiliana. Il suo motto è “Non smettere mai di imparare”, nella vita come nella musica; continua infatti a studiare e a perfezionarsi per affinare le sue capacità artistiche e per ampliare le sue collaborazioni.

