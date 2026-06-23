Ilaria Pilar Patassini e Roberto Tarenzi in concerto a Roma l’1 luglio

Estate al MAXXI • jazz

La voce intensa di Ilaria Pilar Patassini arriva nella rassegna culturale Estate al MAXXI, per la sezione jazz curata da Paolo Damiani. Un concerto dedicato all’incontro tra canzone d’autore, jazz e improvvisazione. Appuntamento mercoledì 1 luglio alle ore 21.00 nella cornice di piazza del MAXXI a Roma (Via Guido Reni 4/a), dove Ilaria Pilar Patassini salirà sul palco insieme al pianista Roberto Tarenzi. Il concerto, inserito nel programma di Estate al MAXXI, mette al centro il dialogo tra due artisti accomunati da una profonda sensibilità interpretativa e da un approccio aperto alla ricerca musicale.

Il live nasce dal dialogo artistico consolidato tra i due interpreti, una collaborazione che dura da oltre dieci anni e che trova sul palco la sua espressione più autentica. La voce espressiva, potente e ricca di sfumature di Pilar si intreccia infatti con il pianismo elegante e contemporaneo di Tarenzi, dando vita a un recital coinvolgente nel quale interpretazione, parola e libertà musicale convivono in perfetto equilibrio.

Il repertorio attraversa brani originali, riletture d’autore e momenti di improvvisazione, costruendo un percorso sonoro in continua evoluzione, capace di alternare leggerezza e profondità emotiva. Ogni concerto diventa un’esperienza unica, modellata dall’interazione tra i musicisti e dal rapporto diretto con il pubblico.

Tra le voci più autorevoli e originali della scena musicale italiana contemporanea, Ilaria Pilar Patassini è cantante, autrice e interprete. Diplomata in Conservatorio in Canto e Musica da Camera, nel corso della sua carriera ha pubblicato sette album, sviluppando una ricerca artistica che unisce canzone d’autore, jazz, musica classica e poesia. Il suo ultimo lavoro discografico, Canto Conte (2025), dedicato all’universo musicale di Paolo Conte, ha ottenuto un importante riconoscimento dalla critica, entrando nella cinquina del Premio Tenco nella categoria Migliore Interprete.

Al suo fianco Roberto Tarenzi, pianista di riconosciuta esperienza internazionale, che nel corso della sua carriera ha collaborato con artisti del calibro di David Liebman, Max Roach, Enrico Rava, Fabrizio Bosso e Stefano Di Battista, esibendosi in Europa, Stati Uniti e Giappone e partecipando anche alla realizzazione di musiche per il film premio Oscar La Grande Bellezza.

Un appuntamento che promette di trasformare la piazza del MAXXI in un incontro dedicato alla contaminazione tra linguaggi musicali e alla ricerca espressiva.

Estate al MAXXI • jazz

Piazza del MAXXI

biglietti € 10

biglietti € 8 per i possessori della myMAXXI card e myMAXXI card/biblio