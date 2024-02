IL VOLO in concerto a Un’Estate da BelvedeRE, il 9 settembre in Piazza Carlo di Borbone nel magnifico scenario della Reggia di Caserta

IL VOLO

ANNUNCIA



TUTTI PER UNO – CAPOLAVORO

15 NUOVI APPUNTAMENTI ESTIVI NELLE PIÙ SUGGESTIVE VENUE D’ITALIA

Lunedì 9 settembre 2024

in concerto alla Reggia di Caserta

in Piazza Carlo di Borbone

In attesa di vederli sul palco dell’Ariston come artisti in gara per la 74° edizione del Festival di Sanremo con il brano CAPOLAVORO (Epic Records/Sony Music Italy), IL VOLO annuncia oggi TUTTI PER UNO – CAPOLAVORO. 15 imperdibili appuntamenti estivi – prodotti da Friends & Partners – nelle più suggestive venue d’Italia, che si concluderanno lunedì 9 settembre a Caserta. IL VOLO si esibirà in Piazza Carlo di Borbone, nella suggestiva cornice della Reggia di Caserta, nell’ambito della IX edizione del festival “Un’Estate da BelvedeRE” diretto da Massimo Vecchione e organizzato da Lwr S.r.l. in partenariato con il Comune di Caserta.

Il trio più famoso al mondo – formato da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble – ha deciso di festeggiare con il pubblico italiano i 15 anni di carriera e di lunga amicizia, portando sul palco i nuovi brani del primo disco di inediti – in uscita nei prossimi mesi – i più grandi successi della tradizione musicale italiana e quelli del proprio repertorio, mostrando le molteplici sfaccettature dell’evoluzione artistica dei suoi singoli componenti.

Le nuove date arricchiscono il calendario live del 2024 de IL VOLO e arrivano dopo l’annuncio di un importante World Tour e di Tutti Per Uno (un progetto di Michele Torpedine), le tre serate speciali che si terranno all’ Arena di Verona il 9, 11 (sold out) e 12 maggio.

Le prevendite per TUTTI PER UNO – CAPOLAVORO sono aperte, esclusivamente per il fanclub, dalle 16:00 di oggi, e dalle 16:00 di domani, 2 febbraio, saranno disponibili su Ticketone. Ulteriori informazioni su: https://www.friendsandpartners.it/

Il concerto de Il Volo a Caserta si aggiunge al cartellone della nona edizione del festival “Un’Estate da BelvedeRE” che quest’anno si terrà in due venue, entrambe dichiarate dall’Unesco patrimonio dell’Umanità. Oltre alla classica location del Belvedere di San Leucio ci saranno eventi anche in Piazza Carlo di Borbone, nella suggestiva cornice della Reggia di Caserta. Già annunciati Nayt (18 giugno), Paolo Crepet in “Prendetevi la Luna” (27 giugno), Fulminacci (20 luglio) e Nick Mason (23 luglio) per Belvedere Session. Gigi D’Alessio, invece, sarà protagonista di cinque serate il 6, 7, 8, 14 e 15 settembre per la Reggia Session.