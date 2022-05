“Il tuo sorriso di mattina” è il nuovo video di Daniele Meneghin!

Dopo la pubblicazione dell’album “Gesto atletico“, il cantautore Daniele Meneghin torna con un nuovo video per il brano “Il tuo sorriso la mattina“, fuori sempre per la fedele Adesiva Discografica. L’album è stato un omaggio all’essere umano e alla sua capacita di eseguire il “gesto atletico” che fa la differenza nel trascorrere la propria esistenza. Il gesto atletico è l’espressione perfetta di un percorso di cambiamento che porta ad un risultato efficace e ripetibile. “Il tuo sorriso la mattina” nello specifico vuole raccontare l’amore come equilibrio e benessere, quando si riesce a trovare la propria serenità assieme ad un’altra persona. L’essenza dell’essere vive.

BIO:

Daniele Meneghin, musicista e cantautore nato a Conegliano in provincia di Treviso, classe 1977. Coltiva la sua passione per la musica già in giovane età iniziando con lo studio del pianoforte e poi chitarra. Si esibisce in diverse formazioni artistiche avendo la così la possibilità di esplorare vari generi sonori, partecipando a festival e premi musicali. Nel 2003 incide il suo primo disco da solista “Prove d’autore”. Il titolo nasce dall’ammirazione per il lavoro degli incisori che, poco prima di decidere la colorazione finale della lastra, fanno alcune prove e le firmano appunto come ‘prova d’autore’. Nel 2004 l’incontro con Gilberto Martellieri, poliedrico musicista legato a grandi nomi della musica italiana, porterà alla realizzazione del suo secondo lavoro discografico pubblicato nel 2009 e intitolato “Bertoldo si confessa ridendo”. Con questo disco inizia anche la collaborazione con Osvaldo di Dio, noto chitarrista che suona con Franco Battiato, Alice, Eros Ramazzotti, Cristiano de Andrè. Da questo album vengono scelti due pezzi e girati due video: “Aamerica” e “Son qua”.

Le sonorità di strumenti live sono il filo conduttore dei brani contenuti nel terzo album: “Il Prossimo”(2014). Avvalendosi dalla stessa formazione base di musicisti, aggiunge percussioni, archi, fisarmoniche, contrabbasso. Vibrazioni di puro ritmo si possono ascoltare ne “Il vaso rosso”, pezzo arrangiato e registrato presso l’Egrem Studio a L’Avana(CUBA), con musicisti cubani, strumenti e sound caraibico. Vengono realizzati anche due video: “Ponti di legna” girato a Venezia e “Me gusta cuando callas”(canzone presente nel disco come ghost track, omaggio al grande poeta Pablo Neruda). Nel 2016 ritorna in studio di registrazione con Osvaldo di Dio e band e, con il prezioso supporto di Paolo Iafelice, nasce il quarto album “Animali, uomini & occasioni”, iniziando così la collaborazione con la casa editrice ‘Adesiva Discografica’. Il primo singolo dell’album è “protone” un brano intenso, parodia della vita “vista” attraverso gli occhi di un Portone appunto. Il video del brano è stato curato da Giacomo Triglia di Tycho Studio che cura tra le altre cose l’art work del cd. I video degli altri due singoli “luce (ti prego rispondi)” e “Alba” sono stati affidati alla Tofu Film e diretti dal regista e fotografo Michele Piazza. Esce anche un ulteriore video firmato dallo stesso autore della versione Spagnola di un brano contenuto nell’album “mariposas”.

Nel 2019 consolidando la collaborazione con Paolo Iafelice, rientra in studio per realizzare questo nuovo progetto discografico. Un lavoro che raccoglie dodici brani inediti che uscirà nella primavera del 2021 e che si intitola “Gesto Atletico”.