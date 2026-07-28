“Il tuo sogno”: Don Pasquale Ferone racconta la forza della fede nelle difficoltà

Ci sono sogni che svaniscono alle prime luci del mattino e altri che, invece, continuano a camminare accanto a noi, trasformandosi lentamente in desideri, responsabilità e scelte quotidiane. È da questa seconda forma di sogno, capace di superare i confini dell’immaginazione per diventare un progetto condiviso, che prende vita “Il tuo sogno”, il nuovo brano di Don Pasquale Ferone, disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 25 Luglio 2026.

Con questa nuova pubblicazione, la settantunesima della sua produzione discografica, il sacerdote e cantautore prosegue il proprio percorso nella musica cristiana, affidando ancora una volta alla canzone un messaggio di fede, pace, amore e partecipazione attiva.

Al centro del testo si trova la visione di un mondo liberato dalla violenza e dall’indifferenza, nel quale ogni uomo ed ogni donna possano sentirsi importanti e contribuire, attraverso l’amore, a colorare la vita degli altri. Il sogno raccontato da Don Pasquale Ferone è una possibilità che richiede però impegno, attenzione verso il prossimo e disponibilità concreta ad aiutare chi si trova in difficoltà.

Particolarmente significativa è la frase: «Non temere la tempesta nella vita perché Lui sarà con te». L’immagine della tempesta rappresenta le difficoltà, le paure e le prove che possono improvvisamente attraversare l’esistenza. Il brano non promette una vita priva di ostacoli, ma ricorda che nessuna tempesta deve essere affrontata nella completa solitudine. La presenza del Signore diventa così un punto fermo, una guida interiore capace di restituire coraggio quando il cammino appare incerto.

Lo stesso titolo assume progressivamente un significato più ampio perché Il tuo sogno indica una speranza che può appartenere a ogni ascoltatore, ovvero veder nascere una società nella quale prevalgano la pace, il rispetto e la gioia. Il passaggio decisivo avviene quando il sogno diventa un impegno. Restare fedeli al Signore significa, secondo il testo, accettare di contribuire personalmente alla sua realizzazione, opponendo al male la forza concreta del bene.

Sul piano musicale, “Il tuo sogno” si sviluppa attraverso una scrittura essenziale e immediata, coerente con la produzione di Don Pasquale Ferone. La chitarra, suonata dallo stesso autore, sostiene la linea vocale con un accompagnamento regolare, lasciando ampio spazio alla comprensione delle parole e alla centralità del messaggio.

La melodia sostiene gradualmente il sentimento di speranza presente nelle parole, trasformando la visione iniziale di un mondo migliore in un invito concreto a non arrendersi all’indifferenza. Con “Il tuo sogno”, Don Pasquale Ferone firma dunque una composizione che unisce spiritualità e responsabilità personale. Un canto che invita ad aprire il cuore, ad accogliere il bene e a trasformare la speranza in un gesto rivolto agli altri, ricordando che persino il sogno più grande può iniziare da una scelta semplice: non restare indifferenti.

“Il tuo sogno” è in radio e disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 25 Luglio 2026.

Don Pasquale è un sacerdote della provincia di Napoli che ama la musica e compone canzoni di ispirazione cristiana, presenti su tutte le piattaforme digitali.

Fin da piccolo ha iniziato a frequentare la chiesa insieme ai propri familiari. All’età di 15 anni impara a suonare la chitarra e comincia ad animare le celebrazioni e gli incontri di preghiera carismatica nella sua parrocchia.

Dopo aver ricevuto il “Battesimo nello Spirito”, all’età di 10 anni, con un gruppo del Rinnovamento Carismatico Cattolico, inizia a maturare la scelta di entrare in seminario, fino a diventare sacerdote nel 1998. Anche dopo l’ordinazione continua a coltivare la sua passione per la chitarra e, dal 2017, inizia a comporre musica di ispirazione cristiana.

Nel frattempo, Don Pasquale diventa parroco in provincia e nella periferia di Napoli. Tra gli album al suo attivo figurano Certezza, Confidenza, Come roccia, Il dono della Vita e Fedeltà. Ha pubblicato anche diversi singoli, tra cui Fiducia, Guarda il Cielo, Gioia immensa sarà e molti altri.

Al 25 Luglio 2026, il suo repertorio conta 71 brani: canti di evangelizzazione e di lode che, insieme agli album, sono disponibili sulle principali piattaforme digitali e di streaming.