Il telefono diventa simbolo della nostalgia in “TUTUTU”, il nuovo brano di Mala & Waver

Ci sono relazioni che finiscono davvero ed altre che continuano a vivere nei ricordi, nei messaggi mai cancellati e nelle chiamate a cui si decide di non rispondere. Restano sospese come il rumore delle onde che si infrangono sulla costa durante una notte d’estate: sembrano allontanarsi, ma ritornano sempre. È da questa dimensione fatta di attrazione, distanza e nostalgia che nasce “TUTUTU”, uno dei brani più significativi di “LUNGOMARE ITALIANO”, il nuovo EP composto da sei tracce dei Mala & Waver in uscita il 5 Giugno 2026 su tutte le piattaforme di streaming,

Mala & Waver mostrano in questo progetto una nuova maturità espressiva. L’approccio diretto e istintivo che ha caratterizzato parte della loro produzione precedente lascia spazio ad una scrittura più introspettiva, dove l’amore diventa il filo conduttore di un racconto che attraversa esperienze personali, fragilità e momenti di crescita.

In questo contesto, “TUTUTU” rappresenta uno dei brani più immediati e comunicativi del progetto. Il brano racconta una relazione consumata da incomprensioni, allontanamenti e ritorni continui, dove il desiderio di chiudere definitivamente i conti con il passato si scontra con l’incapacità di dimenticare davvero.

Il telefono diventa il simbolo di questo conflitto dove ogni chiamata ricevuta riapre ferite che sembravano rimarginate, riportando a galla sentimenti contrastanti che oscillano tra rabbia, desiderio e disillusione.

Particolarmente significativa è la frase:

“TUTUTU, non rispondo, TUTUTU se sei tu sai metto giù”

Quel suono ripetuto richiama il segnale telefonico e diventa metafora di una distanza ormai insanabile, di un tentativo di proteggersi da una storia che continua a lasciare il segno anche quando sembra conclusa.

Dal punto di vista musicale, “TUTUTU” fonde con naturalezza reggaeton, rap e pop, muovendosi all’interno di un impianto sonoro fresco e attuale. La base ritmica è costruita su groove latini dal forte impatto radiofonico, mentre le melodie mantengono un carattere immediatamente riconoscibile e coinvolgente. Le strofe alternano momenti rappati a linee vocali più melodiche, creando un continuo gioco di tensione e rilascio che accompagna perfettamente il racconto del testo.

Ad arricchire ulteriormente il progetto troviamo la partecipazione di GVN (Giovanni Mazzarella), unico featuring presente nell’EP, che contribuisce a rafforzare il carattere intimo ed autentico del progetto.

Con “LUNGOMARE ITALIANO”, Mala & Waver dimostrano di aver raggiunto una nuova consapevolezza artistica, trasformando esperienze personali in un racconto capace di parlare a chiunque abbia vissuto un amore difficile da dimenticare.

“LUNGOMARE ITALIANO”, contenente i brani “Lungomare Italiano”, “Costiera”, “TUTUTU”, “Nostalgia”, “Tatuaggi” e “Love By Night”, sarà disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali a partire dal 5 Giugno 2026.

Chi sono Mala & Waver?

Mala & Waver sono un duo urban-pop italiano formato da Giuseppe Passaretti e Luca Natale (Hikikoele), originari di Teano, in provincia di Caserta. Nati all’interno del collettivo ONSGANG, negli anni hanno costruito un’identità musicale che fonde rap, melodie pop e influenze urban contemporanee, mantenendo sempre un forte legame con il territorio da cui provengono.

La loro crescita artistica ha trovato una prima importante consacrazione con il progetto “Babe” (2020), Successivamente, il singolo “Mon Amour” ha attirato l’attenzione di Spotify, portando Mala & Waver nelle playlist editoriali canadesi della piattaforma, un traguardo raro per un progetto indipendente italiano.

Nel 2022 pubblicano “Lovers”, lavoro che conferma la loro capacità di muoversi tra sonorità diverse e di raccontare il mondo delle relazioni attraverso uno stile diretto, moderno e generazionale. La loro scrittura alterna leggerezza ed introspezione, trasformando esperienze personali in brani capaci di parlare ad un pubblico ampio e trasversale.

Oggi Mala & Waver rappresentano una delle realtà emergenti più interessanti della scena urban campana, distinguendosi per la capacità di unire immediatezza melodica, contaminazioni stilistiche e una forte componente emotiva, elementi che caratterizzano l’intero loro percorso artistico.