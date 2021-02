Il talento di Bianca in “Capita anche a me”

E’ stato pubblicato recentemente, accompagnato anche da un bel video “Capita anche a me”, nuovo singolo dell’artista milanese Bianca Vincentini in Arte “BIANCA”; prodotta dall’etichetta Dear John Music e sostenuta mediaticamente da Sonyca.

Un canzone “Capita anche a me”, tipicamente pop molto ben congeniata e musicalmente valida che prosegue il discorso già intrapreso dall’artista con “Vola via”, “Parleremo agli angeli”, “Dietro gli angoli” e “Lividi”… tutti brani pienamente “centrati”, nella perfetta fusione tra la voce limpida, potente e modulabile di Bianca ed un sound pop classico mai banale.

“Capita anche a me” nasce dalla collaborazione di Bianca con Marcello Forlani che da tempo supporta l’artista nella realizzazione di diversi brani: “Marcello ha preso in mano la chitarra e ha cantato quasi sottovoce perché io ne comprendessi la vera essenza e per lasciare a me la responsabilità di viverla davvero e di dargli una voce”. E certamente Bianca è riuscita nell’intento, perché lei è proprio brava, e “Capita anche a me” prende lustro dalla sua voce. Un talento che riesce a curare con attenzione sia la parte vocale, quanto quella musicale e che si assesta su livelli di eccellenza.

Si può obiettare all’artista di rimanere ancorata in un’area di comfort – quella più tipicamente pop – ormai considerata obsoleta da un mercato musicale in fermento, ma Bianca sembra volare a vele spiegate ed avrà tempo per sperimentare nuove vie, nel frattempo un’artista del suo calibro non sfigurerebbe su palchi importanti, compreso lo stesso Sanremo.

Bianca – Capita anche a me – YouTube