“Il Secondo Albero” è il nuovo singolo di Gabylo

Disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 23 maggio 2025 il nuovo singolo di Gabylo dal titolo “Il Secondo Albero”. Il cantautore ligure, ma di origini lucane, torna con un brano per lanciare il messaggio che non è mai troppo tardi, né per cambiare né per crederci ancora. Perchè se è vero che il momento migliore per piantare un albero era vent’anni fa, è anche vero che il secondo momento migliore è adesso.

Testo: Mauro Fuggetta, Piermatteo Carattoni Musica: Piermatteo Carattoni Prodotto da: Piermatteo Carattoni Video ripreso e diretto da Andrea Parolo Management: Silvia Alpini Etichetta: Lotus Music Production della Repubblica di San Marino

BIO

Mauro Fuggetta, nome d’arte GABYLO, è nato a Sestri Levante, in provincia di Genova. Figlio degli anni ’60, è cantautore e interprete di matrice rock e suona per decenni generi musicali come new wave, hard rock, heavy metal, ma anche pop, dance e musica leggera. Gabylo ha fatto parte di numerosi gruppi nel corso della sua carriera, partecipando anche a tour e concorsi musicali. In questo panorama musicale piuttosto affollato, le sue ispirazioni si sono rivolte più recentemente a una musica più leggera, con l’inizio del suo progetto solista.

