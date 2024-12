Il ritorno di GALLIANO con “Halfway somewhere”, in quattro concerti attraverso l’Italia ad aprile 2025

Galliano is back! Guidati dalle voci di di Rob Gallagher e di Valerie Étienne (alias Auntie Val) i pionieri dell’acid jazz londinese sono tornati sulla scena, con lo splendido nuovo album “Halfway somewhere” su Brownswood Records, e con un live pieno di energia e di messaggi attualissimi. Da non perdere quattro appuntamenti italiani nella primavera 2025:

– 3 aprile – ROMA – Monk

– 4 aprile – BARI – Teatro Forma

– 5 aprile – BOLOGNA – Locomotiv Club

– 6 aprile – MILANO – Santeria

Galliano è una band iconica del panorama acid jazz, prima formazione a firmare con l’etichetta pionieristica Talkin’ Loud. Nato nel 1988 attorno al DJ acid house Rob Gallagher, il gruppo si è caratterizzato uno stile soul rilassato e jazzato, con un’enfasi particolare sulle performance dal vivo e sulle tematiche ambientali.

Nei primi anni, Galliano si configura come un collettivo aperto, con Gallagher ai rap e ai giradischi, la voce avvolgente di Valerie Étienne (alias Auntie Val), il bassista Ernie McKone, il batterista Crispin Taylor e molti altri collaboratori. Il successo arriva nel 1994 con The Plot Thickens, album che raggiunge l’ottavo posto nella classifica britannica.

Dopo una pausa di 25 anni, Galliano è tornato sulla scena nell’estate 2024 con il nuovo, brillante album “Halfway somewhere” che attualizza lo stile classico e inconfondibile della band: la voce sublime di Valerie Étienne si intreccia alle osservazioni ironiche di Rob Gallagher, ricche di riferimenti culturali e ricordi agli albori della scena clubbing in UK. Sono loro i due carismatici leader del nuovo live show di Galliano, energico e coinvolgente!

Robert Gallagher – Vocals, FX, Keyboards

Valerie Etienne – Vocals

Ski Oakenfull – Keyboards, Additional Programming

Ernie Mckone – Bass, Guitar

Crispin Taylor – Drums

Crispin Robinson – Percussion

Maggiori info e link ai biglietti :

Bassculture

BassCultureItaly