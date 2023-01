Il rapper Neima Ezza fa tappa al Duel Club di Pozzuoli (NA) il 23 febbraio

OLTRE 2 MILIONI DI ASCOLTATORI MENSILI SU SPOTIFY

E UN’ATTITUDINE AUTENTICA PER IL RAP

CON IL VIDEO “LEI (FEAT. RONDODASOSA)” HA SUPERATO OLTRE 6 MLN DI VIEWS SU YOUTUBE

ARRIVA IN CONCERTO IL RAPPER NEIMA EZZA

23 FEBBRAIO 2023 – DUEL CLUB – POZZUOLI (NAPOLI)

PREZZI BIGLIETTI

Posto Unico: 22,00 € + diritto di prevendita

VENDITA GENERALE DALLE ORE 14.00 DELL’ 11 GENNAIO 2023

SU TICKETMASTER, TICKETONE E VIVATICKET

Arriva in concerto in Campania il rapper Neima Ezza che scalderà il suo pubblico il 23 febbraio 2023 al Duel Club di Pozzuoli (Napoli). La tappa partenopea organizzata da Veragency sarà una delle 6 date esclusive del GIU’ TOUR LIVE 2023, che partirà il 9 febbraio da Torino e raggiungerà anche Padova l’11, Firenze il 19, Roma il 22 e si concluderà a Milano il 27 febbraio.

Amine Ezzaroui, aka Neima Ezza è un rapper di Milano del roster Yalla Movement, la label e management di Big Fish e Jake La Furia. In lui Fish e Jake hanno visto l’attitudine autentica del rap con la street credibility che nell’epoca della trap e dei social è sempre più rara: Neima nei suoi brani racconta la sua storia, quella della sua famiglia e quella del quartiere di case popolari in cui è cresciuto, in zona San Siro a Milano.

La sua fanbase è proprio quella dei quartieri, a partire dal suo, dove per il suo ultimo videoclip ha raccolto centinaia di persone in una vera e propria manifestazione di cui hanno parlato anche i giornali locali Milanesi.

Neima è un rapper capace di trasportare l’ascoltatore nel proprio immaginario in maniera sincera con una fanbase molto legata alle sue storie. Il suo Ep “Giù” continua a conquistare streaming e traguardi, attestandosi anche la certificazione ORO, con due dei suoi brani che si sono piazzati in Top50 Spotify: “LEI” feat. Rondodasosa, certificato ORO, insieme a “CASA”, singolo di punta prodotto da NKO e certificato PLATINO, che conta 42 milioni di stream su Spotify e 18 milioni di views su Youtube.

La musica di Neima Ezza è ispirata come sound e stile dal rap francese, racconta la sua quotidianità e le difficoltà nelle case popolari, in una routine quotidiana dove la lotta per arrivare a fine mese fa da protagonista.

GIU’ TOUR LIVE 2023:

09/02 – Torino – Hiroshima Mon Amour

11/02 – Padova – Hall

19/02 – Firenze – Viper Theatre

22/02 – Roma – Orion

23/02 – Napoli – Duel Club

27/02 – Milano – Magazzini Generali

La vendita generale dei biglietti sarà aperta a partire dalle ore 14.00 di mercoledì 11 gennaio 2023.

PER INFORMAZIONI: tel. 335 523 5134 – concerti@veragency.com

Neima Ezza

Ufficio stampa Veragency:

Umberto Di Micco dmvcomunicazione@gmail.com