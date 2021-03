IL QUINTO ELEMENTO

Introducing

Filibusta Records

2020



“Introducing” è il disco di esordio del Quinto Elemento e viene pubblicato dall’etichetta Filibusta Records nel mese di ottobre 2020.

Il Quinto Elemento è un quintetto vocale al femminile che propone le poliedriche e colorate sonorità di un jazz a cappella.

Le cinque vocalists sono Irene Giuliani – che è anche l’arrangiatrice di tutti i brani di questo lavoro – Mya Fracassini, Elisa Mini, Paola Rovai e Stefania Scarinzi.

La loro pluriennale esperienza artistica sfocia in questo lavoro di esordio, tradotta in suoni dalla poliedrica penna della Giuliani, che bene ne riassume ironia, modernità, gusto e teatralità.

I brani standard selezionati offrono un loro spaccato di vita e di umori molto eterogeneo e vengono scelti dalla Giuliani in base alla vocazione teatrale che questi pezzi le ispirano: le idee sono le prime a farsi largo nella sua mente, nella quale le voci, virtualmente, già provano insieme. Le note scritte su di un foglio arrivano, infatti, solo in seguito.

Tre le composizioni originali: Introducing Quinto Elemento, Anatrolley e Farnetico che, partendo da una ispirazione della Giuliani, vengono permeate, influenzate e smussate dagli umori di tutte e cinque le cantanti, quando si ritrovano in sala prove a suonare insieme.

L’utilizzo delle sole voci regala una quasi sacralità ai brani: l’incontro delle voci di ciascuna cantante e la loro fusione in un sol canto, a volte imitando gli strumenti, costituisce l’originale magia di questa amichevole ed artistica sinergia.

Le ragazze del Quinto Elemento si divertono a pescare il loro repertorio attingendo materiale da generi diversissimi tra loro: si passa dalla delicata You’re Everything di Potter e Corea ai colori latini di Eu Sei Que Vou Te Amar di De Moraes e Jobim; ed ancora, dai vocalizzi di Al Tramonto di De Vito e Towner al ritmo irresistibile di Wannabe delle Spice Girls.

Non dimenticando l’incalzante Acido dei Prozac+ e la dolcissima Over The Rainbow di Arlen e Harburg.

Si presentano, ad una ad una, in maniera simpaticamente teatrale in Introducing Quinto Elemento e poi scherzano, facendo sì che le loro voci si “inseguano”, amalgamandosi benissimo nel Be-bop in chiave moderna di Anatrolley.

Chiusura con Farnetico, una sorta di manifesto del loro sodalizio artistico e che ne racconta i capisaldi, un vincente misto di amicizia e di una grande passione per la musica.

Quinto Elemento: quando originalità, gusto, ironia, classe e belle voci regalano variegate emozioni.

Non perdetelo!

Genere: jazz

Musicisti:

Irene Giuliani, voce, arrangiamenti

Mya Fracassini, voce

Elisa Mini, voce

Paola Rovai, voce

Stefania Scarinzi, voce

Tracklist:

01. You’re Everything

02. Introducing Quinto Elemento

03. Eu Sei Que Vou Te Amar

04. Anatrolley

05. Al Tramonto

06. Wannabe

07. Acido

08. Over The Rainbow

09. Farletico

Links:

Il quinto elemento