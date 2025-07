Il primo “giorno sbagliato” dei Dark Matter Th. è anche quello giusto per esordire

Immagina di svegliarti troppo presto, con la luce dell’alba che filtra tra le tapparelle come dita curiose. Fuori è silenzio, ma dentro c’è un rumore sordo: quello dei pensieri che tornano, ancora, a bussare. Non c’è più spazio per le scuse, né per le illusioni. Solo la voglia di tagliare, bruciare, lasciarsi alle spalle tutto quello che pesa.

“Wrong Day” è il brano d’apertura del primo EP dei Dark Matter Th., trio rock toscano che mette in musica le crepe emotive di una generazione inquieta.

Con un sound che affonda le radici nel grunge degli anni ’90, ma che guarda dritto negli occhi il presente, “Wrong Day” è una confessione cruda e senza filtri. Il protagonista si sveglia all’alba, in una giornata come tante, e ad attenderlo ritrova i suoi “troubles”, diventati ormai parte della sua normalità. Ma stavolta qualcosa è cambiato. Nella voce – ruvida, affaticata ma ancora viva – c’è la consapevolezza di un punto di rottura.

“I gave you all the time you needed / I’m sick and tired of all these feelings / So get the fuck away”: parole che non hanno bisogno di spiegazioni, solo di essere urlate.

Dal punto di vista strettamente musicale, il brano è costruito con intelligenza e intensità. La chitarra di Ennio alterna tensione e rilascio con riff tesi, quasi soffocati, che esplodono nei ritornelli. La batteria di Lapo, incalzante e mai banale, tiene tutto in pugno con precisione chirurgica. Il basso di Alessandro, profondo e denso, sorregge l’intero impianto emotivo, mentre la voce guida il brano come un flusso di coscienza che non chiede permesso.

“Wrong Day” è un grido liberatorio, ma anche un invito a non cedere all’abitudine del dolore. Un brano che non cerca il compromesso, ma la verità. E in questo senso, è il manifesto perfetto per l’EP Do You Think You Know Me, uscito a maggio 2025: un lavoro nato da un percorso tortuoso, fatto di cambi di formazione, scelte difficili e tanta strada live.

I Dark Matter Th. sono una band che non si nasconde dietro sovrastrutture. La loro è una musica onesta, diretta, fatta con strumenti veri e parole vere.

“Wrong Day” non è solo il primo brano dell’EP: è una dichiarazione di intenti, una porta che si chiude, ma anche una nuova via che si apre. Con rabbia, con cuore, con verità.

E dopo “Wrong Day”, il viaggio prosegue tra le ferite aperte di Someone Else to Blame, il vuoto di Empty Cup e l’urlo identitario dell’omonima Do You Think You Know Me: quattro tracce, un’unica anima, per raccontare chi siamo quando finalmente smettiamo di fingere.

Chi sono i DARK MATTER TH.?

I Dark Matter Th. sono una rock band nata a Pietrasanta, in provincia di Lucca, tra la primavera e l’estate del 2023, dall’incontro quasi casuale tra Ennio (chitarra e voce) e Lapo (batteria), uniti da un’amicizia nata anni prima… su un campo da tennis.

Dopo una prima fase di rodaggio e ricerca sonora, la formazione trova il suo equilibrio definitivo con l’arrivo di Alessandro, bassista pisano e produttore di grande esperienza. Il suo ingresso porta nuova energia e solidità alla band, che completa in poco tempo il primo EP, “Do You Think You Know Me”.

Il sound dei Dark Matter Th. affonda le radici nel rock degli anni ’70 e ’90, con sfumature blues e un approccio diretto, autentico e senza filtri. Una musica ruvida, sincera, fatta per arrivare dritta al cuore.

“Musica sincera fatta da persone sincere”: è così che i Dark Matter Th. si raccontano. Ed è così che vogliono farsi conoscere.

