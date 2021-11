“Il posto migliore” di Valentino Prato

Il cantautore innamorato dell’amore, Valentino Prato, sta facendo di nuovo scalpore con il suo album appena uscito dal titolo “Il posto migliore”.

Questa fiducia e speranza è l’essenza del brano chiave dell’album, anch’esso dal tema “Il posto migliore”. Valentino vuole trasmettere la forza del credere in se stessi: non bisogna mai perdere la speranza e l’autostima.

Dentro di noi deve ardere il fuoco della positività e della gioia, a prescindere della negatività che ci circonda.



Proprio perché le persone che ci stanno intorno spesso sono o indifferenti ed arroganti, mentre “Il posto migliore” è l’energico canto di un uomo che si fa forza e si incoraggia a proseguire il cammino verso “la luce”.

Il ritornello infatti conferma i dolci sentimenti e le speranze che nutre Valentino per il futuro:

“Il posto migliore…. Dove non c’è niente che fa del male, c’è solo amore…”

Questo brano è potente e profondamente toccante, un inno alla serenità e una vera carica di sicurezza nel proprio io.

Ancora una volta il brillante cantante ha colpito i cuori di moltissimi ascoltatori con la sua predisposizione all’amore e le sue parole cariche di significato.

Ma la bellezza non sta solo in questo brano: in questo album i pezzi sono uno più unico dell’altro, pezzi fantastici che spaziano su numerosi temi come la vita di coppia, la dipendenza dalle tecnologie, diverse storie di innamorati e molti altri.

Il suo desiderio di vivere e di amare è contagioso: lasciamoci sorprendere ed emozionare dall’originale album “Il posto migliore”.