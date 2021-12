“IL PIU’ FORTE”: Mostra fotografica dedicata ad Adriano Celentano – Milano dal 7 Gennaio al 3 Febbraio 2022

“IL PIU’ FORTE”

Mostra fotografica dedicata ad Adriano Celentano

dal 7 Gennaio al 3 Febbraio 2022

Archivio Fotografico Storico Ferraina di Milano, via Muzio Scevola 4 (a 300 metri dalla fermata della metropolitana di Lambrate)

A cura dell’architetto Lucio Forte, una rassegna di foto inedite dell’artista in vari contesti, dagli anni sessanta agli anni settanta. “Non è a parer nostro una iperbole il titolo di questa mostra. Anzi, lo abbiamo reputato molto concreto, reale e doveroso. Quando Adriano Celentano esordì con ‘Il tuo bacio è come il rock’ nel 1958, si fermarono letteralmente gli orologi. Il grande pubblico rimase folgorato e le case discografiche investirono su di lui rispedendo al mittente un certo Elvis Presley.

Basta solo questo per dirvi: Uno così come lo definireste se non il più forte?” puntualizza Giuseppe Ferraina, titolare dell’omonimo archivio storico. In mostra troverete fotografie di grande formato e altre di medio e piccolo formato da portare via. Tutte esclusive stampate col sistema artigianale analogico degli anni sessanta.

Gli orari di visita, dal lunedì al sabato, sono: 11:00 13:00 – 17:00 20:00.