“Il peso del tempo” il singolo d’esordio di Diverso: Abbandonare la nostra paura sul tempo che scorre

Il peso del tempo è il primo singolo del cantautore toscano Diverso (pseudonimo di Alessandro Labbruzzo), già disponibile dal 29 marzo sui principali digital store, sulle piattaforme di streaming e presto su Youtube con il videoclip ufficiale. Il brano è un momento di riflessione dell’artista sulla lotta continua contro il tempo e sulla nostra paura di un’illusione di cui siamo spesso vittime, ma anche carnefici.

“Suono e canto fin dall’adolescenza, e con il tempo la mia passione per la scrittura si è unita alla musica portandomi a scrivere canzoni. La mia indole riservata però, ha fatto sì che i miei brani rimanessero nel cassetto per un po’, ma alla fine la voglia di dare voce alle mie idee ha avuto la meglio ed ho deciso di pubblicare il mio primo brano. Sono molto grato a tutti quelli che hanno creduto in questo progetto e nella mia passione infinita per la musica” afferma Alessandro Labbruzzo.

Il peso del tempo, scritta e composta da Alessandro Labbruzzo, è il singolo d’esordio dell’artista. Il brano è stato prodotto, mixato e masterizzato da Giulio Iozzi presso il Purple Studio di Barberino Tavarnelle (FI), con il supporto di Eugenio Arena alla chitarra.

Il videoclip è stato girato nell’antica Propositura di Scarperia e San Piero (FI), grazie all’autorizzazione concessa dalla chiesa parrocchiale, ed è stato prodotto da Gabriele Vergottini con l’aiuto di Matteo Kossmen. Il singolo è disponibile sugli store digitali e su YouTube con il videoclip ufficiale sul canale di Diverso.

ASCOLTA IL PESO DEL TEMPO: https://lnk.to/ilpesodeltempo

GUARDA IL VIDEOCLIP: https://youtu.be/DagSHixsaFA

Biografia Artista – Diverso

Diverso (pseudonimo di Alessandro Labbruzzo) è un cantautore e musicista nato a Poggibonsi il 17 novembre 1997. Le sue fonti di ispirazione spaziano dal cantautorato italiano (Renato Zero, Lucio Dalla, Francesco De Gregori, Marco Masini, Lucio Battisti, Rino Gaetano, Antonello Venditti) alle band pop/rock italiane (Negramaro, Baustelle, Subsonica) fino ad artisti e band internazionali (Coldplay, Elton John, Ed Sheeran). Si appassiona alla musica fin da bambino, dall’età di 12 anni frequenta palchi di piccole realtà di tutto il territorio nazionale come interprete solista. Ha alle spalle diverse esperienze di band e progetti che hanno svolto la loro attività in vari teatri e locali della toscana. Nel marzo 2021 esordisce come cantautore con il primo singolo : Il peso del tempo. Il brano è un momento di riflessione dell’artista sulla lotta continua contro il tempo e sulla nostra paura di un’illusione di cui siamo spesso vittime, ma anche carnefici.

LINK SOCIAL – DIVERSO

Instagram: @officialdiverso

Facebook: https://www.facebook.com/officialdiverso

Youtube: Diverso

Spotify: Diverso

CONTATTI : info@officialdiverso.com