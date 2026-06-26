Il nuovo singolo di Mario Dallas è “La solita gang”

Dopo il rilascio di “Mario“, “Fortino” (con il suo remix Clubfortino) e “Licuti“, il musicista e producer siciliano Mario Dallas pubblica ora il nuovo singolo dal titolo “ La solita gang “.

Una canzone che sa di strada, hip hop e mood lo-fi Anni ’90. Di fatto si tratta di una vera e propria dichiarazione di indipendenza da parte dell’artista catanese nei confronti delle dinamiche tossiche legate alle cricche della musica locale. Canta sua cugina Maria.

Mario Dallas è un appassionato d’arte: di musica più di tutto, purché autentica. Mario ama mischiare le carte, usare batterie trap, passando per la club-culture, groove hip hop e atmosfere elettroniche per sporcare melodie intimiste e personali. Scrive canzoni che odorano di strada e melanconia e ora vuole condividerle con tutti. La sua è una vita concreta, fatta di luci all’alba, di duro lavoro e di fine settimana al mare.

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