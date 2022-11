Il nuovo singolo di IononsonoeriKa nella colonna sonora di “The Kardashians”

É uscito mercoledì 9 novembre 2022 “Lividi di Gioia“, il nuovo singolo dell’atipica cantautrice IononsonoeriKa che avevamo già conosciuto al suo esordio estivo, con il brano “Trentagiga“. Un nuovo capitolo che è anche un piccolo orgoglio nazionale, perchè è stato scelto per la colonna sonora della nuova stagione di The Kardashians, disponibile su Disney Plus e Hulu.

Prodotta dai fedeli Alex Marton e Damiano Ferrari per Firstline Production e Gabesco Publishing è una canzone che serve a dare forza, una canzone che fa guardare alle nostre ferite con occhio nuovo: ascoltiamo questo brano tutte quelle volte in cui ci dobbiamo ricordare di dare nuovo significato alle cicatrici che abitano nella nostra pelle.

LIVIDI DI GIOIA è un ossimoro, una costante di vita, è quel sudore sano dopo un allenamento che mentre lo fai ti piglia male, ma poi sei felice di aver iniziato e di averlo portato a termine.

È una canzone per darci coraggio, per risvegliarci, per tirare fuori gli artigli, per lottare per il nostro bene a prescindere da tutto; perchè quando hai delle ferite che ti fanno male vorresti solo un anestetico per cancellare quel dolore; ma è solo dopo quando riguardi i loro segni a distanza di tempo che riesci a dare loro un colore diverso, nuovo, di trasformazione”.

Senza cicatrici non ci sarebbe guarigione!

SCOPRI IL BRANO SU SPOTIFY:

https://open.spotify.com/album/4RbClWGpzXZ5yLWXqtorZo?si=A05BqERfRCyfekuIMJGwJw

BIO:

“impasto emozioni, mangio carbo, vomito melodie”

Campionessa olimpica in vasche di ricordi a stile libero, classe 1999, Erica Meneguzzo, in arte IononsonoeriKa. dopo il suo singolo d’esordio, Trentagiga, pubblicato lo scorso agosto, ritorna con un nuovo brano dall’antitetico titolo Lividi di Gioia. La nuova canzone sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire da mercoledì 09 novembre. L’atipica e magnetica cantautrice vicentina continua a stupire visto che Lividi di gioia é stata scelta come songtrack nella serie mondiale in un episodio delle “THE KARDASHIANS” in streaming su Disney + e Hulu.

https://www.instagram.com/iononsonoerika/