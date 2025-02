Il nuovo disco dei Lagoona è fuori, e si intitola “Drive In”

DRIVE IN è il nuovo album dei LAGOONA, disponibile dal 31 gennaio per V4V Records. Dopo “Mostri“, “Quello che resta” e “Euphoria” prosegue il nuovo corso della band umbra, capitanata da Luca Chiabolotti, già noto con lo pseudonimo NOPE con il quale crea e condivide illustrazioni e pensieri.

DRIVE IN è un album consolatore, un abbraccio nel cuore della notte. Un disco alt rock con incursioni pop, dove Luca Chiabolotti scrive, insieme a Ivo Bucci dei VOINA (Euphoria e VHS) e a Giorgieness (Settembre), il diario di una generazione. Mix e Mastering è stato affidato a Ivan Antonio Rossi (Baustelle, Ministri), mentre alla produzione c’è Jacopo Gigliotti (Fast Animals and Slow Kids).

“DRIVE-IN è la colonna sonora perfetta per le notti insonni. Tra città deserte illuminate dalle luci al neon, messaggi mai inviati e relazioni ormai finite, ogni brano racconta il lato più intimo e malinconico delle ore più buie. Un viaggio sonoro che cattura l’essenza della solitudine e dei pensieri che emergono solo di notte.”

TRACKLIST

1.unpezzodime / 2.Drive in / 3.VHS / 4.Euphoria / 5.Mostri / 6.Settembre feat. Giorgieness / 7.4AM / 8.Lividi / 9.Quello che resta

CREDITI

Prodotto e registrato da: Jacopo Gigliotti

Mix e Mastering: Ivan Antonio Rossi

Testi di: Luca Chiabolotti tranne “Settembre” con Giorgia D’Eraclea, “Euphoria” con Ivo Bucci e “VHS” con Ivo Bucci e Lorenzo Megni, “Drive-in” con Andrea Zanni

Chitarre: Alessandro Guercini in “ Euphoria”

Sax: Manuel Trabucco drive in “VHS”, “Quello che resta”

Chitarre: Lorenzo Megni in “Mostri”, “Settembre”, “4AM”, “Lividi”

Suonato e composto da: Lagoona

Grafiche di: Luca Chiabolotti

BIO

I Lagoona nascono tra Perugia e Fabriano nel 2018 dentro una stanza vuota, tra parole non dette e treni in ritardo La band è formata da Luca Chiabolotti (voce, chitarra), Daniele Marasca (Basso) e Elia Ruggeri (Batteria).

Dopo un iniziale periodo di scrittura, nel Gennaio 2018 esce il loro primo EP Riparo, anticipato dal singolo Ruggine che li porta in un lungo tour in giro per l’Italia. A marzo 2020 iniziano a collaborare con Domenico Candeloro (Voina), il quale inizia a produrre i primi tre singoli VHS (feat Voina), 4AM e LONDRA. Da Giugno 2021 parte la collaborazione con Jacopo Gigliotti (Fast Animals and Slow Kids) come produttore.