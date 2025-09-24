Il nuovo brano di Marco De Vita, “L’Ultimo Sogno”, in rotazione radiofonica esclusiva

C’è un momento nella vita in cui l’amore smette di essere soltanto una parola e diventa sostanza: un rifugio, un porto sicuro, una verità che non chiede di essere spiegata. È da questa consapevolezza che nasce “L’Ultimo Sogno”, il nuovo brano di Marco De Vita, disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 19 settembre 2025.

Scritto da Marco De Vita e Alessandro Hellmann, il testo racconta l’amore nella sua forma più autentica: non un sogno illusorio, ma “quell’ultimo sogno che resta quando tutto il resto svanisce.”

L’altro diventa casa, rifugio contro le tempeste, presenza che brilla come una stella tra mille.

Non è un amore che ha bisogno di giustificazioni: è limpido, trasparente, come acqua chiara.

“Ultimo” non significa fine, ma compimento: il punto d’arrivo di un percorso di ricerca interiore, dove finalmente ci si sente accolti e riconosciuti.

La musica, composta da Marco De Vita, si apre con la delicatezza del pianoforte, che introduce un’atmosfera intima, quasi confessionale. Progressivamente entrano gli archi, che avvolgono come un abbraccio e danno respiro a un crescendo carico di emozione, e incisive percussioni, che scandiscono il passo con discrezione, donando profondità senza mai spezzare l’incanto.

L’arrangiamento ha un carattere quasi cinematografico: un equilibrio tra minimalismo e intensità, capace di trasportare l’ascoltatore in una dimensione sospesa tra sogno e realtà.

La voce di Marco, calda e vibrante, porta con sé tutte le sfumature dell’esperienza umana: non cerca perfezione, ma verità, rendendo il messaggio ancora più autentico.

Il brano, di una scrittura poetica e profonda, è capace di unire sensibilità diverse in un racconto universale. “L’Ultimo Sogno” si colloca idealmente a metà strada tra la grande tradizione cantautorale italiana e un linguaggio sonoro contemporaneo, raffinato e internazionale.

È un brano pensato per chi cerca una canzone “da sentire” oltre che da ascoltare: perfetto per chi vuole ritagliarsi un momento di introspezione, lasciarsi attraversare dalle emozioni o semplicemente credere, ancora una volta, che l’amore autentico esiste.

Chi è Marco De Vita?

Marco De Vita è un cantautore nato a Napoli nel 1979, cresciuto a Genova e attualmente vive a Roma.

La sua passione per la musica nasce da bambino, iniziando a suonare il piano dall’età di 8 anni. I suoi cantautori di riferimento spaziano da Renato Carosone a Fabrizio De André, fino al grande Michael Jackson.

Negli anni, Marco si esibisce in teatri, eventi culturali e rassegne di rilievo, partecipando a concorsi nazionali e ottenendo ottimi riscontri di pubblico e critica.

Nel 2016 pubblica l’album autoprodotto “Parliamone.”

Firma un singolo nel 2019 (“Vince chi ama”) con la casa discografica Smilax Publishing Srl.

Tra il 2022 e il 2023 porta in scena il tour “Sogno Pianissimo” con tappe a Genova, Roma e Napoli.

A maggio 2025 pubblica il singolo “Il filo.”

Nel 2026 è prevista l’uscita del nuovo disco, attualmente in fase di lavorazione.

Marco sta inoltre valutando l’idea di una tournée teatrale pianoforte e voce, un progetto intimo e acustico pensato per valorizzare al massimo l’intensità dei suoi brani.

“L’Ultimo Sogno” è stato scritto da Marco De Vita, in collaborazione con Alessandro Hellmann, e arrangiato dal Maestro Gino De Nicola.

Contatti:

◆ TikTok: @marcodevitamdv

▸ YouTube: @marcodevita6235

○ Instagram: @marcomdv