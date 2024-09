Il musicista Vincenzo Adelini inizia un tour nei planetari italiani

Parte sabato 14 settembre 2024 da Torino il tour nei planetari italiani del chitarrista e compositore campano, Vincenzo Adelini. Una rassegna senza precedenti in Italia per uno spettacolo dal vivo in oltre 11 strutture astronomiche da nord a sud del paese. Accolti da ambientazioni intime e profonde, assisteremo alla creazione di una colonna sonora estemporanea, che Adelini intreccerà con le proiezioni della volta celeste. Oltre al suo principale strumento a 6 corde utilizzerà in simultanea archetti per il violoncello, E-bow, Joystick per la Nintendo Wii, Slide di ferro, pedaliere e theremin, il tutto per realizzare uno spettacolo unico ed irripetibile.

Ogni spettacolo sarà quindi diverso e nuovo, unendosi all’atmosfera della venue e alle immagini proiettate per l’occasione. Ogni città ospitate sarà omaggiata da un nuovo brano inedito dedicato alla Luna, i brani verranno poi raccolti in un nuovo album distribuito da Universal Music Italia. Al termine del tour, verrà realizzato anche un documentario per evidenziare la forza comunicativa e interdisciplinare dei planetari.

Vincenzo Adelini durante la sua tournee suonerà con una Gibson ES- 335 CHERRY RED gentilmente concessa da Gibson Italy

BIP CONSULTING

Gibson Italy

Nuovo Imaie

Universal Music Italia

Metatron

INRI Classic

Ritmo Cabrio Studio

BIO: Vincenzo Adelini è un chitarrista, compositore e produttore musicale italiano con diverse esperienze internazionali. Ha studiato chitarra classica presso il Conservatorio di Terni, laureandosi con il massimo dei voti, e si è perfezionato in composizione con rinomati maestri della scena musicale classica e moderna. Nel 2022, il suo primo disco per chitarra classica solista ha superato i 2 milioni di streams su Spotify in meno di un anno, posizionandosi tra i primi posti nelle playlist editoriali della famosa piattaforma svedese. Ha composto colonne sonore per film di successo, tra cui “Nessuno è innocente” (con Salvatore Esposito) e “Calibro9” (Minerva/Rai Cinema) di Toni D’Angelo, vincendo prestigiosi premi per la miglior colonna sonora e partecipando alla 75esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Nel corso del suo percorso artistico inoltre, come songwriter e produttore, ha collaborato con artisti internazionali, tra cui Skin (Skunk Anansie) e Vinnie Colaiuta, lavorando anche presso i prestigiosi Abbey Road Studios di Londra. Nel 2024, è stato riconosciuto come Artista Gibson Guitar ed è stato endorser Italy presso lo store Gibson Garage di Londra nel maggio dello stesso anno. Nel 2023, ha firmato con l’etichetta INRI Classical per la pubblicazione del suo secondo album solista, distribuito da Universal Music Italia, ed ha raggiunto oltre 1 milione di visualizzazioni su Instagram con il video del brano “Tribal“. Nel 2024, ha lavorato alla colonna sonora del docu-film “Eyes Everywhere” (con Christopher Lambert, Fortunato Cerlino e Francesca Inaudi). Adelini è stato qualificato dall’Academy Awards per la candidatura agli Oscar 2025 grazie alla realizzazione della colonna sonora del corto animato “The Good Dads” di Simona Calò, distribuito negli USA nell’autunno 2024. Nel settembre 2024, partirà in tour nei principali planetari italiani, dove sonorizzerà dal vivo le immagini della volta celeste con la sua chitarra Gibson, il theremin e altri suggestivi strumenti musicali, creando uno spettacolo immersivo e irripetibile.

