IL MAGO DEL GELATO – album d’esordio “Chi È Nicola Felpieri?”

Il Mago del Gelato con la pubblicazione del primo attesissimo album “Chi È Nicola Felpieri?” segna il culmine di un percorso in costante ascesa. In soli due anni, il gruppo si è affermato come una delle realtà più eclettiche e originali del panorama musicale attuale.

Al centro di questo viaggio musicale c’è Nicola “Il Felpieri”, enigma e musa inconsapevole di un racconto sonoro cosmopolita, dove afrobeat, funk e jazz si fondono in un mix letale. Il disco amplifica ulteriormente la libertà espressiva della band, alternando esplosioni ritmiche e percussive a momenti più intimi e sensuali.

L’album è stato registrato al Sudestudio nel cuore del Salento e restituisce un’atmosfera calda e avvolgente, con suoni naturali e vibranti, Vocoder, cori, percussioni, sintetizzatori anni ’80, chitarre roots e una sezione ritmica trascinante compongono un tappeto sonoro che invita all’abbandono totale.

Inoltre, grande attenzione è riservata anche alla vocalità corale, arricchita dalle collaborazioni con artisti affini per sensibilità e visione musicale, capaci di aggiungere un tocco internazionale ed elegante: Venerus (Controtempo), Le Feste Antonacci (In Punta di Piedi) e Mélanie Chedeville (Tic Tac). .

Ascolta il brano su spotify TIC TAC

La band milanese Il Mago Del Gelato non segue le mode né si piega a suoni preconfezionati. Per loro, la musica è un atto di ricerca continua, un flusso creativo in cui sperimentazione e ascolto si fondono per poi esplodere nella dimensione che più li rappresenta: il live. I loro concerti sono un rito collettivo, un’esperienza imperdibile fatta di energia, scambio e festa.

I concerti dal vivo della band:

Per questo motivo, la band è pronta a portare in tour l’anima cangiante e inarrestabile di Nicola Felpieri, con una serie di date imperdibili:

21 marzo – Urbano, Perugia

22 marzo – Capanno 17, Prato

28 marzo – Astro Club, Pordenone

2 aprile – Largo Venue, Roma

3 aprile – Mood Social Club, Rende

4 aprile – La Santissima, Napoli

5 aprile – Casa delle Arti, Conversano

11 aprile ​– Covo Club, Bologna

17 aprile – Off Topic, Torino

18 aprile – Latteria Molloy, Brescia

Gran finale il 24 maggio al Mi Ami Festival di Milano .

Un viaggio musicale senza compromessi, da vivere e ballare fino all’ultima nota.