Il Live Tones riparte dal duo Giuseppe Bassi – Daniel Karlsson il 3 ottobre al Bourbon Street di Napoli

Venerdì 3 ottobre 2025 nello storico Bourbon Street Jazz club di Via Bellini 53 Napoli, con il concerto in duo “Giuseppe Bassi – Daniel Karlsson” Daniel Karlsson pianoforte Giuseppe Bassi contrabbasso, il Live Tones Napoli ETS dà inizio alla rassegna jazz per la stagione 2025/2026 con la Direzione Artistica di Alberto Bruno, che da svariati anni porta avanti con dedizione e passione e che si ripete per il quarto anno nell’ ormai ospitale location del Bourbon Street.

Ideale prosecuzione del Summer Live Tones giunto, con settembre 2025, alla quattordicesima edizione, la rassegna jazz del Live Tones Napoli proporrà concerti Jazz da ottobre 2025 a giugno 2026 che metteranno in risalto talenti giovani e meno giovani non trascurando l importante contributo di musicisti storicizzati e di artisti internazionali .

Una rassegna quella del Live Tones dalla parte dei musicisti, tesa a valorizzare l’originalità e la profondità dell’invenzione artistica. Il direttore artistico, Alberto Bruno, sceglie da sempre per le sue programmazioni artisti che non seguano logiche di mercato ma che si concentrino sull’innovazione, la sperimentazione e la ricerca ovviamente non trascurando artisti che hanno segnato la storia del jazz; nuovi gruppi musicali con repertori originali, vincitori di premi e considerati le eccellenze di oggi e che si spera conquistino fasce di pubblico sempre più ampie e più giovani. La rassegna mette in primo piano la ricca molteplicità del jazz di oggi, una musica in continua e profonda trasformazione che riesce a mantenere la sua rilevanza nel mondo attuale proprio grazie alla sua flessibilità e alla capacità di valorizzare voci diverse.

Sul palco svariati artisti italiani e stranieri si alterneranno in ca 40 concerti con cadenza settimanale, difficile nominarli perché difficile è nominare tra tutti solo alcuni, sarebbe una scelta che potrebbe ingannare il lettore nelle sue “scelte”…per Alberto Bruno tutti sono eccellenze chi nella tecnica chi nella composizione e chi nel sapersi interfacciare con gli altri componenti per far sì che tra tutti ci sia quel feeling tanto necessario per chi fa musica, ma soprattutto importante per chi ascolta.