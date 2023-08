Il Lepido – Crystal Ball

Il Lepido nasce nel 1980 nell’isola di Procida, nel golfo di Napoli. Sin da piccolo appassionato ascoltatore di musica e figlio anche degli anni ’90, durante l’adolescenza si avvicina timidamente al mondo dei dj, per poi trasferirsi a Milano all’età di ventun’anni, con la speranza di poter lavorare in qualche modo con la musica, ma purtroppo con senza nessun risultato, se non collaborare con la Zeus Music Productions per alcune produzioni di musica dance.

Nel 2010 ritorna a Procida e, in questo decennio, si dedica a qualche raro esperimento da producer con il suo piccolissimo studio di home recording. Dopo vari esperimenti fatti per altri amici artisti, soltanto nel 2022 decide di fare qualcosa per se stesso e metterci tutta la propria persona, come cantautore.

Non più produrre e scrivere testi per altri ma, stavolta, scrivere qualcosa di molto personale e cantarlo con la propria voce in un genere pop, con dei contenuti vicini all’indie italiano (o It Pop) e con sonorità che nel caso di Crystal Ball, rende omaggio a mamma Maria dei Ricchi e poveri, proprio per cercare di trasmettere, tramite queste sonorità, allegria e spensieratezza di quella tipologia di pop anni ’80 e, allo stesso tempo, cantando di se stesso e facendo autoironia delle proprie difficoltà della vita, ma con un sound più fresco e attuale.

ASCOLTA CRYSTAL BALL

https://songwhip.com/illepido/crystal-ball

GUARDA IL VIDEO

https://youtu.be/_Q1LG7IZj7o