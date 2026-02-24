Il “Labiriliquido” diventa esperienza immersiva nel videoclip ufficiale

Dopo l’uscita ad aprile 2025 del brano “Il Labiriliquido”, Piero Strada svela ora il videoclip ufficiale, un tassello fondamentale che amplia ed approfondisce l’universo surreale già evocato nella canzone.

Distribuito dall’etichetta Artisti Online di Marco Gatti, con edizioni Magilla Spettacoli di Massimo Galantucci, il brano aveva colpito fin da subito per la sua natura duale: un incontro tra passato e futuro artistico, tra scrittura autorale ed un inaspettato elettropop capace di sorprendere e spiazzare. Con il videoclip, quell’universo immaginato prende finalmente forma e diventa visibile.

Il video, diretto creativamente dallo stesso Piero Strada, è il risultato di diversi mesi di lavorazione, ricerca visiva e sperimentazione. Un percorso lungo e meticoloso, necessario per dare vita ad un immaginario coerente e profondo, capace di restituire tutta la complessità emotiva del brano. Il risultato è un’esperienza immersiva che fonde riprese dal vivo e footage realizzato con il supporto di uno studio di intelligenza artificiale, creando un ambiente sospeso tra reale e digitale, tra tangibile e onirico.

Il concept visivo si ispira alle Poolrooms, declinazione estetica del fenomeno virale delle Backrooms: spazi liminali e metafisici, costituiti da un labirinto infinito di stanze piastrellate in bianco, sommerse da acqua blu-verde che evocano una sensazione costante di smarrimento controllato.

Una scelta perfettamente coerente con il senso del brano: un “labirinto liquido” che cambia forma, che disorienta, che non offre punti fermi. L’acqua diventa simbolo di fluidità e trasformazione, di instabilità emotiva, di un equilibrio fragile che può mutare in ogni istante.

Nel testo firmato da Nicolai Ciannamea – autore anche della fotografia di copertina – la casa sospesa nel tempo era descritta come un luogo carico di allusioni fiabesche e misteriose, dove ogni oggetto sembra animarsi e ogni ombra nascondere un enigma. Nel videoclip, quell’idea si trasforma in immagini: corridoi infiniti, riflessi liquidi, prospettive che si moltiplicano. Lo spettatore non osserva soltanto, ma è invitato a entrare, perdersi, esplorare insieme all’artista.

Gli osservatori più attenti noteranno, in un frame preciso, la presenza di un riccio di mare. Un dettaglio altamente simbolico che richiama la fotografia di Nicolai Ciannamea utilizzata per la copertina originale del singolo, creando un fil rouge tra immagini, musica e testo.

Il videoclip si configura come una vera e propria espansione narrativa del brano: un viaggio ipnotico e totalizzante in cui l’imprevedibilità della vita e la continua oscillazione tra controllo e smarrimento prendono forma e diventano immagini concrete.

Piero Strada è un cantautore italiano dall’anima pop e dallo sguardo aperto alla contaminazione. Nato a Bari e oggi residente a Milano, porta nella sua musica un equilibrio costante tra radici e cambiamento, tra concretezza del vissuto e desiderio di immaginazione.

Nel 2017 scrive il suo primo brano, “Tutta la mia Vita”, dedicato alla moglie e punto di partenza del suo percorso autorale. Nel 2020 pubblica il primo album, “3 di Me”, seguito da diversi singoli che confermano una scrittura personale, emotiva e orientata a un messaggio positivo.

Artista eclettico dalla voce unica, Piero Strada ha partecipato a numerosi eventi e concorsi musicali, esibendosi regolarmente in importanti location, soprattutto in Lombardia.

https://open.spotify.com/intl-it/track/6PxS26TBhYGrtnXd8fLovw?si=85628f68c3ab4bfb