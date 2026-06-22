Il Grupo Compay Segundo (ex Buena Vista Social Club) in tournee in Italia – 31 luglio a Napoli

Il Grupo Compay Segundo (ex Buena Vista Social Club), porta la grande tradizione del son cubano nelle più rinomate località della penisola italiana. Formato da musicisti che hanno condiviso la storica esperienza del Buena Vista Social Club, il “Grupo” porterà sul palco i ritmi, le storie e le atmosfere della più autentica Avana.

A guidare l’ensemble è il contrabbassista Salvador Repilado Labrada, figlio del leggendario Compay Segundo. Questi è il custode di un patrimonio musicale conosciuto e amato in tutto il mondo. Al suo fianco, la voce e le maracas di Hugo Garzón Bargalló, protagonista del progetto internazionale Buena Vista Social Club sin dal 1997.

Tutti provenienti da Cuba, i musicisti interpretano dal vivo i brani che hanno reso celebre il son cubano a livello internazionale. Un viaggio musicale capace di unire generazioni diverse, valorizzato dalla splendida località di Bacoli affacciata sul mare dei Campi Flegrei di Napoli.

Le calde atmosfere dell’Avana, il ritmo coinvolgente del son e il fascino di una tradizione musicale immortale tornano così a conquistare il pubblico italiano. Il Grupo Compay Segundo, custode ufficiale dell’eredità artistica di Compay Segundo, sarà protagonista di uno degli appuntamenti più attesi dell’estate 2026.

Un evento imperdibile per gli amanti della musica dal vivo e per chi desidera lasciarsi trasportare, sotto le stelle, dal fascino della musica cubana. Il Nabilah a Bacoli si trasformerà in un autentico barrio cubano, al suono di classici al ritmo di brani intramontabili come “Chan Chan” es “El Cuarto De Tula“.

Video del brano “Chan Chan”

Informazioni

Località: Nabilah, Via spiaggia Romana, 80070 BACOLI (NAPOLI)

Data: 31 luglio 2026 ore 21:00

I biglietti (Posto Unico a partire da €33,00 + commissioni) sono in vendita sul circuito TicketOne.