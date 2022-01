Il Duo Imbesi Zangarà, coppia nella vita e nella musica, lancia oggi il suo primo inedito “Rainy Sunset – Memories from a picture”



Ascolta il singolo su Spotify, Amazon Music e Apple Music



In uscita oggi su tutte le piattaforme di streaming “Rainy Sunset – Memories from a picture” del Duo Imbesi Zangarà. Un brano capace di scolpirsi fin da subito nell’animo dell’ascoltatore. A fare da protagoniste assolute sono le due chitarre di Carmelo Imbesi e Carmen Zangarà per uno stile che va dal neoclassical alla colonna sonora. Il brano è distribuito dall’etichetta INRI Classic: il duo è entrato a far parte nel roster della label torinese dal novembre del 2021.



La nascita della cover e del secondo titolo dell’inedito è spiegata dalle parole di Carmelo:



“Mentre eravamo presi da quest’idea musicale, andammo in spiaggia dopo un acquazzone a cercare i suoni che avevamo in testa e trovammo quella meraviglia che si vede ritratta. Mandai un messaggio al nostro amico fotografo Nicola, invitandolo a non perdersi il tramonto. Mi rispose immediatamente con quella foto su whatsapp. Sorridemmo con Carmen. Gli animi affini sono così, sanno essere perfetti al momento giusto“.



Carmelo Imbesi e Carmen Zangarà: uniti nella vita e nella musica

“La Musica Classica – dichiarano Carmelo e Carmen – è un linguaggio utile all’interprete per raccontare chi è e cosa prova suonando un’opera. Non condividiamo l’idea di essere servi della Musica: suonare limitando se stessi significa uccidere la propria sensibilità e la propria identità. E, il rispetto l’identità di un’ artista, è una valore estremamente importante per noi. Noi suoniamo perché la Musica ci completa, ci fa stare bene e ci permette di parlare di noi“.



Carmelo Imbesi e Carmen Zangarà sono una coppia nella vita e nell’arte. Nel 2010 hanno dato vita al Duo Imbesi Zangarà prendendo parte a una serie di festival e stagioni concertistiche in Italia e in Europa, collaborando anche a diverse opere liriche e spettacoli teatrali sia come autori che come esecutori delle musiche di scena. Solo per citare in più recenti li troviamo nel monologo “Novecento” di A. Baricco e nel “Gabbiano Jonathan Livingston” di R.Bach, entrambi con la regia di Ivan Bertolami.



L’anno scorso sono stati i protagonisti di quattro videoclip dedicati al film del Premio Oscar Giuseppe Tornatore “Nuovo Cinema Paradiso” dopo 30 anni dalla sua consacrazione all’Academy Award. Nelle immagini sono ripresi i luoghi che la pellicola ha reso immortali ovvero quelli di Palazzo Adriano (Palermo) accompagnati da una suite ispirata alla famosa colonna sonora di Ennio Morricone, trascritta per due chitarre.

La coppia non si attiene solo al linguaggio della musica classica ma spazia anche al jazz, neoclassical e alla world music, con artisti del calibro di Peppe Servillo, Mario Incudine e del Coro Lirico Siciliano.



Le opere e arrangiamenti del Duo Imbesi Zangarà sono pubblicati da Da Vinci Edition e JK Mertz Edition. Entrambi sono docenti presso diversi Conservatori italiani dal 2010 e presso il Conservatorio V.Bellini di Caltanissetta dal 2021. Hanno fondato nel 2013 l’Accademia Chitarristica J.K. Mertz a Barcellona P.G. dove tengono regolarmente corsi di perfezionamento post-lauream e ospitano i corsi Erasmus+. Sono inoltre dei life-coaches certificati presso NLP Society of Richard Bundler (USA) e specializzati nel coaching dedicato ai musicisti.



Link utili del Duo Imbesi Zangarà:



Sito Web Ufficiale



Facebook



YouTube



Instagram



Twitter