“Il Colore Mancante” è il nuovo singolo del cantautore Teo gfo

“Il Colore Mancante” è una successione di vecchie diapositive, che poste su uno sfondo musicale ci trasportano in un viaggio alla ricerca di un amore ormai sbiadito

Dopo l’uscita di Fiori ad inizio mese, “Il Colore Mancante” è il terzo singolo del cantautore Teo gfo disponibile a partire del 24 Marzo sulle principali piattaforme di streaming, con video in anteprima a partire del 23.

In questo brano sono presenti le influenze cantautorali e rock dell’artista che vanno a mescolarsi a sonorità più recenti grazie all’arrangiamento del produttore Marco Taurisano. L’arpeggio semplice e delicato della chitarra acustica sembra riflettere la personalità di Teo gfo che ci accompagna nota per nota alla ricerca dell’appunto “Colore Mancante”.

Riguardo “Il Colore Mancante” l’artista sottolinea: “Non è per forza una persona, può essere anche uno stato d’animo o un ricordo… È un qualcosa che per te è stato significativo, meraviglioso, e che però rimane vincolato all’effimero! È qualcosa che vorresti fosse ancora tuo, ma d’altra parte sai che la sua bellezza risiede proprio nell’attimo sfuggente… Come l’aurora. È qualcosa che per la sua caratteristica passeggera non puoi più vedere ma puoi continuare a percepire, amare ed immaginare ad occhi chiusi; una sorta di nostalgia”

Questa canzone è tratta dall’album La Città del Sole nel quale l’artista dopo una grande delusione intraprende un viaggio che parte Dal sottosuolo, per ritrovare la Luce, e successivamente innalzare questo luogo di rinascita. Hanno preso parte a questa tratta del viaggio Marco Taurisano con l’arrangiamento e il mix, Carmelo Avanzato con il master, Massimo Hu, Michele Bonali, Giada Derosas e Alberto Chianello con il video. Giuseppe Loller si è occupato della copertina del singolo, con una foto scattata da Massimo Hu.

Si narra che in questa città la musica permetta di ritrovare il proprio sole interiore. Ma piuttosto… Parlami di te, qual è il tuo Colore Mancante?

https://youtu.be/3YWiRF-eOZA

https://youtu.be/JDcb1LOukTc

https://www.instagram.com/teo_gfo/

https://www.youtube.com/channel/UCJoc2AIvqHcRGT5fmWWDAKg