Il clarinettista Luca Luciano live a Napoli il 7 aprile 2025 per il Festival Barocco Napoletano

Luca Luciano e il Duo Campos-Luciano: il successo di Live in Salvador

Il nuovo EP Live in Salvador del Duo Campos-Luciano sta raccogliendo consensi dalla critica musicale internazionale. Luca Luciano, clarinettista e compositore di fama, è in tour per presentare questo progetto unico, accompagnato dal suo ultimo CD per clarinetto solista e dalle prime mondiali delle sue nuove composizioni.

Dopo il successo dei recenti tour in Inghilterra, Europa e Brasile – con esibizioni a Parigi, Cambridge e Salvador – Luciano torna a esibirsi nel Regno Unito e in Italia. Il tour include anche masterclass presso prestigiose università britanniche, sponsorizzate da D’Addario Woodwinds.

Recensioni e distribuzione

Live in Salvador ha ricevuto un’ottima recensione dal Clarinet Journal (International Clarinet Association), che ne ha esaltato la spontaneità e l’impetuosità:

“Le caratteristiche distintive di Luca Luciano risplendono in questo album.” L’album, registrato dal vivo nella Sala NEOJIBA di Salvador (Bahia, Brasile) nel novembre 2023, è disponibile su tutte le principali piattaforme digitali: Amazon, Spotify, iTunes e BandCamp.

Un duo di eccellenza internazionale

Le composizioni per clarinetto e chitarra di Luca Luciano, eseguite insieme al virtuoso chitarrista brasiliano Jose Henrique de Campos, hanno entusiasmato il pubblico europeo e sudamericano. Il Duo Campos-Luciano si è esibito in prestigiose location come la National Portrait Gallery di Londra, Cambridge University e Oxford, oltre a tournée in Portogallo e Brasile.

Jose Henrique de Campos è direttore didattico della NEOJIBA, la principale orchestra giovanile sudamericana, e vanta numerose performance come solista con orchestra o ensemble da camera. Luciano, dal canto suo, continua a presentare il suo lavoro in Brasile, forte di una ricerca approfondita sulla pratica musicale contemporanea.

Alcuni prossimi eventi in ITALIA:

– 22 marzo , “Clarinet Solo Project” , Album Tour , Recital per “Associazione Culturale Villa Abbamer” , SP215, 345, 00046 Grottaferrata, Roma, Italia, inizio 19:00 (ingresso gratuito, maggiori informazioni )

– 7 aprile , “Clarinet Solo Project” , per il “ Festival Barocco Napoletano ”, presso la “Chiesa Evangelica Luterana” , Via Carlo Poerio n.5, 80121 Napoli, Italia, inizio ore 20:00 (ingresso € 10, maggiori informazioni )

Ascolta il brano Summertime