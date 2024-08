Il Capolavoro Perduto del Dub: #DjigenAfrika di Lou Six Dreaming

La data del 30 luglio 2024 segna un evento epocale per la musica di qualità: l’uscita del singolo #DjigenAfrika dei Lou Six Dreaming, per la leggendaria etichetta californiana Golden Phonograph Records. Questa traccia, frutto del genio visionario del pluripremiato produttore Louis Siciliano, uno dei pochi europei a far parte della prestigiosa giuria dei Grammy Awards, vede la partecipazione straordinaria dell’artista senegalese Ndeury Diop, la nuova voce del West Africa sound, e promette di ridefinire i confini del reggae, del dub e del dubstep.

Lou Six Dreaming non è semplicemente una band; è un collettivo in continua evoluzione, guidato da Louis Siciliano. La sua pionieristica visione di MUSIC MULTIVERSE EXPLORATION (MUMEx) fonde tecnologia avanzata, matematica e i misteri dell’astronomia e della cosmologia, creando un’avventura musicale che spinge oltre i limiti del suono.

Il viaggio di #DjigenAfrika inizia in un piccolo studio di registrazione a Pikine, alla periferia di Dakar, dove è stato scoperto il nastro originale, inciso da Siciliano e la sua band nei primi anni 2000. Il brano è stato meticolosamente rimasterizzato per rivendicare il suo status leggendario nel mondo underground. È un tributo sentito alla femminilità africana, mescolando ritmi profondi e sonorità elettroniche del dubstep che in quegli anni, stava appena nascendo e vede proprio Louis Siciliano tra i pionieri del genere.

Ascolta il singolo #DjigenAfrika di Lou Six Dreaming:

Nel 2022, Louis Siciliano ha vinto due importantissimi Awards dati dalla comunità dei critici musicali statunitensi di INDIESHARK, consolidando il suo status nella musica elettronica cosmica internazionale. Il suo album “Ancient Cosmic Truth”, pubblicato nel febbraio 2023, è stato acclamato dalla critica e premiato con l’INDIESHARK’s PICK OF THE WEEK AWARD nella categoria Alternative Music.

L’uscita di #DjigenAfrika non è solo un omaggio alle radici; esso è una vibrante testimonianza dell’eredità di Lou Six Dreaming, che in questo periodo sono in studio per la registrazione del nuovo album. Il lavoro di Louis Siciliano ai sintetizzatori analogici, radicato nell’esplorazione della meccanica quantistica e delle vibrazioni subatomiche, offre una prospettiva visionaria sul futuro del suono, rimodellando il modo in cui percepiamo e interagiamo con la musica. Questa uscita promette di conquistare i fan del reggae in tutto il mondo, riportando in primo piano l’essenza soul della musica dei Lou Six Dreaming. Il video del brano, già virale sui social, sta spopolando nella comunità reggae dei cinque continenti.

Louis Siciliano è conosciuto non solo per la sua maestria con i sintetizzatori e per la sua voce sciamanica ma anche per la sua capacità di esplorare nuove frontiere sonore. La sua visione è senza limiti, dimostrata dal suo approccio innovativo alla composizione musicale. Siciliano è un alchimista dei suoni, capace di trasformare le note in esperienze cosmiche.

Il 30 luglio, tutti noi potremmo finalmente ascoltare #DjigenAfrika, sarà un momento di celebrazione per tutti gli amanti della musica di qualità. Questo singolo non è solo una canzone, ma un viaggio dell’Anima attraverso il tempo e lo spazio, un’esperienza che lascerà un segno indelebile nella vita di ciascuno di noi.

A questo proposito, Louis Siciliano ha voluto esprimere la sua gratitudine: «Vorrei ringraziare il grande artista Ndeury Diop, un chitarrista straordinario e la voce che rappresenta il Senegal di oggi. Un ringraziamento speciale ad Alex Sarr per avermi ospitato e introdotto alla magia del Senegal e di tutto il West Africa. Non dimentichiamo che Mamma Africa è la madre del mondo. Tutto viene da lì! La ricchezza a tutti i livelli dell’Africa è incredibile. Le multinazionali continuano a depredare l’Africa; dai tempi della schiavitù, non c’è stato un momento in cui l’Africa non sia stata oppressa e umiliata. Adesso basta! Sento una nuova consapevolezza nelle giovani generazioni. Il consumismo è una grande illusione che porta solo vuoto e frustrazione e questo finalmente lo stiamo capendo un po’ tutti. Sogno un mondo di pace, di rispetto per la Natura e tra tutti gli esseri senzienti che lo abitano. Siamo stufi delle truffe degli stati, dei governi corrotti, delle nuove forme di dittatura e delle guerre studiate a tavolino per vendere armi e impoverire sempre di più la gente. Sogno un Mondo Nuovo, un mondo dove l’Amore è l’unico passaporto. Vorrei ringraziare Bob Marley, che mi ispira ogni giorno e rimane un punto di riferimento imprescindibile in questo mio viaggio terreno.»

Segnate sul calendario il 30 luglio e preparatevi per un’esperienza musicale senza pari che trascende il tempo e lo spazio. #DjigenAfrika di Lou Six Dreaming, con la partecipazione di Ndeury Diop e composto, prodotto e mixato da Louis Siciliano sarà la colonna sonora di questa estate 2024. Disponibile su Spotify e tutti i servizi di streaming digitale del mondo.

