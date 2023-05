Il cantautore Jonathan Tocchini con il nuovo singolo “Libera Mente”

“Libera Mente” è il nuovo singolo del cantautore Jonathan Tocchini. Un brano pop elegante e raffinato con una produzione impeccabile in cui l’artista ci invita ad andare oltre i luoghi comuni e le apparenze. Un ascolto fresco e attuale, con un significato profondo che dona intime riflessioni. Parliamone direttamente con Jonathan in questa intervista.

Una immediata curiosità: ha subito un’evoluzione il tuo sound, ad oggi?

Assolutamente sì. Ho avuto a che fare con moltissimi generi musicali negli anni e a questo punto del mio percorso creativo posso dire di stare iniziando a manifestare veramente, attraverso le mie produzioni, quello che sono.

Perché il titolo “Libera Mente”? Cosa si nasconde dietro la canzone?

Come anticipa il titolo, Libera la mente. Di velato e nascosto c’è ben poco, l’azione richiesta è chiara e limpida, ciò che invece è sicuramente subdola e intangibile la condizione che genera la prigionia mentale alla quale tutti oggi siamo soggetti.

Hanno un filo conduttore i brani che hai pubblicato?

Tutti sono storia di vita vissuta in momenti molto diversi della mia vita. Un po’ come una serie a puntate.

Quali sono i tuoi obiettivi da voler raggiungere? Cosa ti aspetti da questo tuo percorso artistico e discografico?

In realtà so bene da dove sono partito… ma non ho idea di dove possa arrivare. Limiti non me ne sono mai posti, impegno sempre tanto.

Artisticamente parlando, rifaresti tutto oppure hai dei rimpianti?

Chi non ne ha… ma poi se ci pensiamo bene… non saremmo ciò che siamo e non saremmo dove siamo oggi senza i nostri trascorsi che ci hanno formato e definito… fra di essi anche i rimpianti ovviamente.

L’ultima parola a te!

Viva la musica e ogni forma di arte che libera e nutre cuore e mente!