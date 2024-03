IL 6 APRILE AD AVERSA IL CONCERTO DEDICATO AD HERBIE NICHOLS CON IL RICCARDO FASSI QUINTET

Sarà il quintetto di Riccardo Fassi il protagonista del concerto del prossimo 6 Aprile organizzato dal Jazz Club Lennie Tristano di Aversa che si terrà all’auditorium Bianca D’Aponte, in via Nobel.

Da sempre il pianista di Varese ha svolto le sue ricerche musicali nel segno della sperimentazione e nelle sue rivisitazioni ha sempre rivelato un linguaggio originale e al tempo stesso non dimentico delle tradizioni. Brillanti esempi si trovano nelle sue incisioni con la Tankio Band.

In questo interessante progetto, ispirato dalla sua collaborazione con il trombonista Roswell Rudd, l’idea portante è quella di dedicare un omaggio alla figura di Herbie Nichols, pianista e compositore newyorkese morto nel 1963 a poca distanza dalla grande rivoluzione del linguaggio del jazz guidata da Ornette Coleman. Lo stesso Rudd, così come altri grandi come Steve Lacy, aveva dedicato ben tre album ad Herbie Nichols e dal suo incontro con Riccardo Fassi è nata l’idea di promuovere un concerto in cui riproporre le sue composizioni, rielaborate passando attraverso la sensibilità musicale che da sempre contraddistingue le proposte delle band guidate da Fassi, considerato uno dei musicisti più interessanti della scena jazz italiana.

In formazione anche i sassofonisti Torquato Sdrucia e Filippo Bianchini, il bassista Steve Cantarano e il batterista Pietro Iodice.

L’inizio del concerto è previsto per le ore 21,00.

Prenotazioni all’indirizzo email jazzclublennietristanoaversa@gmail.com

o ai numeri 338 9805939 – 339 346 7387

La stagione del Lennie Tristano proseguirà poi con gli eventi programmati per l’International Jazz Day del prossimo 30 Aprile, con conferenze e concerti nati in collaborazione con il Conservatorio di San Pietro a Maiella di Napoli e Radio Altrisuoni.