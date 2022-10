La musica di Vailixi, What Garda Valpo Jumpin’ Squad e Dj All Nylon il 5 novembre a Sommacampagna (VR)

L’Associazione Culturale (E)Vento tra i salici presenta:

(E)Vento, What??

sabato 5 novembre 2022



al Palapesca di

SOMMACAMPAGNA (VR)

Con:

What Garda Valpo Jumpin’ Squad, Vailixi e Dj All Nylon

L’associazione culturale (E)Vento tra i salici torna con (E)Vento, What?? sabato 5 novembre dalle ore 21:00 presso il Palapesca di via Cesarina 16, a Sommacampagna (VR). Una serata di musica originale, arte e artigianato, e collaborazioni con realtà del territorio.

Dopo cinque anni dall’ultimo Swap Festival organizzato al Palapesca, l’associazione ritorna a Sommacampagna con l’obiettivo di supportare la creatività giovanile promuovendo uno spazio di svago fatto di stimoli in ambiti quali la musica, l’arte e l’associazionismo; temi che sono sempre stati importanti per i ragazzi dell’associazione.

In collaborazione con le associazioni culturali e giovanili Wonderlake Festival di Lazise, Rock This Town di Peschiera del Garda e con il patrocinio del Comune di Sona, l’evento vedrà esibirsi le band Vailixi e What Garda Valpo Jumpin’ Squad e, in chiusura, Dj All Nylon. Durante la serata sarà presente un’area market con stand di artisti emergenti, artigiani, vinili e cd da collezione e realtà territoriali.

L’evento è gratuito con tesseramento obbligatorio di 10,00 € valido fino al 31 dicembre 2023.

Info & prenotazioni: https://bit.ly/3rGakjY

L’associazione (E)Vento tra i salici nasce nella provincia di Verona nel 2013, con l’intento di dare una voce concreta alla creatività giovanile grazie alla promozione e organizzazione di eventi culturali. L’obiettivo è quello di creare spazi adeguati per l’espressione sana e costruttiva dei giovani, fatta di arte, musica e divertimento, ma anche rispetto, solidarietà e senso civico.

Negli anni, i ragazzi di (E)Vento tra i salici hanno organizzato: East Coast Fest (2013), Festival tra i salici (2014/2015), Circus Fest (2016), Gutenberg tra le mura (2016), Merry Gutenberg (2016), Rassegna Musicale (E)Venti Gutenberg (2017), Swap Festival (2017), Tiki Party (2017), Progetto Sonart (2018), Da Sbrego a Sfardo (2018), Rassegna Tappeto Rosso – Comune di Sona (2018/2019), Rassegna: Tre Semplici Domande (2019), Incontro tra le arti (2019), Rassegna: Cantautori nel Parco (2019) e appuntamenti realizzati in collaborazione con Carta Giovani Vr, come Oh PerBacco! (2020), Ferite nella Foresta (2020) e altri.