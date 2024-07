Il 23 luglio si apre il sipario sulla 25. edizione di Sant’Elpidio Jazz Festival

Stelle nazionali e mondiali del jazz ospiti in questa edizione

Cresce l’attesa per la venticinquesima edizione di Sant’Elpidio Jazz Festival, storica rassegna del circuito Jazz di Marca che si svolgerà a Sant’Elpidio a Mare (provincia di Fermo), organizzata dall’Assessorato alla Cultura e dall’associazione AMAT in collaborazione con Syntonia Jazz, per la direzione artistica di Alessandro Andolfi. Di grande qualità i concerti che si terranno alle 21:15, principalmente in Piazza Matteotti. Si accenderanno i riflettori martedì 23 luglio con John Scofield & Dave Holland Duo, formazione composta dal chitarrista statunitense e dal contrabbassista inglese che rappresentano due figure iconiche del jazz moderno. Il 29 sarà la volta di João Bosco Quartet, prestigiosa formazione diretta da João Bosco (voce e chitarra) e completata da Ricardo Silveira (chitarra), Guto Wirtti (basso) e Kiko Freitas (batteria), concerto aperto da Mafalda Minnozzi – Paul Ricci Duo, noto sodalizio trentennale che unisce la cantante e il chitarrista italo-statunitense. Si proseguirà giovedì 1° agosto con Francesca Tandoi Trio Feat. Eleonora Strino, spumeggiante band formata da Francesca Tandoi (pianoforte), Stefano Senni (contrabbasso), Giovanni Campanella (batteria) e dall’ospite Eleonora Strino (chitarra).

La serata successiva, in occasione del venticinquesimo del Sant’Elpidio Jazz Festival, in collaborazione con l’Accademia Organistica Elpidiense giunta al suo cinquantesimo anno di attività, ecco un duo d’eccezione: Paolo Fresu & Glauco Venier. Il trombettista e flicornista di blasone internazionale e il sopraffino pianista, in questa circostanza all’organo callido, si esibiranno presso la chiesa Perinsigne Collegiata. Il 4 toccherà a Frida Bollani Magoni & Albert Eno, duo che fonde il puro talento della giovanissima Frida Bollani Magoni (voce e pianoforte) con la poliedricità e l’esperienza di Albert Eno (voce e chitarra). Il 6 sarà protagonista Stefano Di Battista Quintetto – La Dolce Vita, gruppo diretto da uno fra i più conosciuti sassofonisti jazz italiani in ambito internazionale e completato da Matteo Cutello (tromba), Andrea Rea (pianoforte), Daniele Sorrentino (contrabbasso) e Luigi Del Prete (batteria). Mentre il 7 salirà sul palco Theo Croker Quartet, formazione di caratura internazionale composta da Theo Croker (tromba), Mike King (pianoforte e tastiere), Eric Wheleer (contrabbasso) e Miguel Russell (batteria). Sant’Elpidio Jazz Festival sarà arricchito da una serie di altri eventi: 26 luglio alle 18:30, in Piazza Gramsci, Percorsi Obliqui Quartetto – Giacinto Cistola, il 28 alle 21:15, sempre nella stessa piazza, Pergolesi Jazz Ensemble.

Giovedì 1° agosto, la masterclass diretta da Eleonora Strino al Teatro Cicconi, venerdì 2 agosto alle 18:30, in Piazza Matteotti, Corpo Bandistico Città di Sant’Elpidio a Mare Special Guest Paolo Fresu. 2, 3, 4 e 8 alle 18:30, in Piazza Gramsci, Sant’Elpidio Jazz Quartet e la masterclass del pianista Ramberto Ciammarughi al Teatro Cicconi. Per concludere, il 14 agosto alle 18:00, nell’ambito Jazz di Marca in collaborazione con l’Unione Montana dei Monti Azzurri e Tolentino Jazz, ideatore e organizzatore del festival Borghi in Jazz, al Lago di Caccamo (Parco Archeologico di Pieve Favera Area 51E1/2), Swing De Niglo Quartet e, alle 21:00, un duo raffinato con protagonisti Ramberto Ciammarughi (pianoforte) e Daniele Di Bonaventura (bandoneon), per il progetto intitolato Ti Racconto una Storia.

https://www.vivaticket.com/it – https://www.amatmarche.net/ – https://www.santelpidiojazz.com/ – info@jazzdimarca.it – BIGLIETTI PRESSO I PUNTI VENDITA CIRCUITO AMAT/VIVATICKET: 071-2072439 – PRESSO BIGLIETTERIA TEATRO CICCONI: 347-6467171 (APERTA DAL GIOVEDÌ AL SABATO DALLE 18:00 ALLE 20:00 – ALLE 18:00 NEI GIORNI DEI CONCERTI)

https://www.facebook.com/JazzdiMarca – https://www.instagram.com/jazzdimarca/ – UFFICIO TURISTICO COMUNE DI SANT’ELPIDIO A MARE – 0734-8196407 – SABATO ORARIO 17:00-20:00 E DOMENICA DALLE 10:30 ALLE 12:30 E DALLE 17:00 ALLE 20:00 – SANT’ELPIDIO JAZZ FESTIVAL-SANT’ELPIDIO TURISMO

