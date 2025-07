Il 18 luglio arriva “Carne e Anima”: ADM Project e Pastorelli in un brano da ascoltare dentro

Ci sono canzoni che non si ascoltano soltanto: si vivono.

Come quando il cielo si fa più scuro e non sai se sta per arrivare un temporale o solo una carezza di vento.

Come quel momento preciso in cui senti che qualcosa dentro di te sta cambiando, anche se non sai ancora come andrà a finire.

“Carne e Anima” è così. È una canzone che arriva piano, senza fare rumore, ma lascia un segno profondo e dal 18 luglio sarà in radio e su tutte le piattaforme digitali, pronta ad abbracciare chi ha voglia di fermarsi un attimo, respirare, e lasciarsi attraversare da qualcosa di vero.

Il brano porta la firma dell’ADM Project, un progetto musicale nato dal cuore e dalla visione di Alessio Miccichè, musicista esperto ma sempre in cerca di nuove emozioni.

Accanto a lui, in questo brano, c’è la voce intensa di Eleonora Pastorelli, artista sensibile che canta come se stesse raccontando la sua stessa vita.

“Carne e Anima” parla di quel momento fragile e potente in cui ci si ferma per guardarsi dentro.

Racconta la solitudine, il bisogno di capire, la voglia di lasciarsi tutto alle spalle per rinascere davvero.

Nel testo si muovono forze opposte – carne e anima, corpo e chimica, istinto e ragione – che non lottano, ma si cercano.

Fino a trovare un equilibrio nuovo, fatto di libertà e amore.

Anche la musica accompagna questo viaggio con delicatezza e forza.

Si parte da un’atmosfera quasi sospesa, intima, dove gli arpeggi della chitarra lasciano spazio alle emozioni.

Poi tutto cresce, come un fiume che prende velocità: le chitarre si fanno più calde, il ritmo più deciso, e l’arrangiamento si apre in un crescendo che sa di liberazione.

L’ADM Project è molto più di un progetto musicale: è un luogo dove le esperienze, le storie e i suoni si incontrano.

Alessio Miccichè, con la sua lunga carriera da polistrumentista, ha scelto di mettere insieme talento e cuore per creare qualcosa di autentico.

E con Eleonora Pastorelli, che ha fatto della musica la sua rinascita personale, ha trovato la voce perfetta per raccontare questa emozione.

Chi è ADM Project?

ADM Project è il progetto musicale ideato da Alessio Miccichè, chitarrista professionista, polistrumentista, compositore e arrangiatore, da sempre animato dalla volontà di spingersi oltre i confini della musica tradizionale.

Con un background che spazia dal rock melodico alla musica progressiva e contemporanea, Alessio ha dato vita a un percorso sonoro innovativo e ricco di contaminazioni.

ADM Project nasce proprio da questa visione: creare esperienze musicali uniche e immersive, grazie anche alla collaborazione con altri artisti, come il fidato Roberto Landolina al basso.

Ogni brano è un laboratorio creativo in cui stili e generi si fondono, dando vita a una musica d’autore raffinata ma accessibile, capace di parlare all’anima.

Nel nuovo brano del progetto ha partecipato anche Eleonora Pastorelli, interprete intensa ed empatica, che dopo una carriera come ballerina e performer teatrale ha trovato nella musica una nuova forma di espressione.

Autrice e voce del progetto Cantaemozioni, Eleonora arricchisce il pezzo con la sua sensibilità, rendendolo un ponte tra emozione e ascolto autentico.

Segui ADM Project su

Instagram

▶️ YouTube

Spotify